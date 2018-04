El PSOE celebrará antes del verano las primarias para las municipales Susana Díaz y Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE. / EFE Ábalos avanza que el proceso incluye las autonómicas, aunque Susana Díaz no será proclamada candidata en esa fecha M. D. T. y E. P. SEVILLA Lunes, 2 abril 2018, 00:33

El PSOE pondrá en marcha antes del verano en Andalucía y otras comunidades la maquinaria para elegir a los cabeza de lista a las autonómicas y municipales de 2019, según informó ayer en una entrevista a Europa Press el secretario de Organización, José Luis Ábalos. El proceso, que habría de concluir antes de junio, implicaría la proclamación de Susana Díaz como candidata a la Junta, si bien este extremo no solo no ha sido confirmado por la dirección regional del PSOE, sino que fuentes del mismo descartaron que se haga antes de verano. Díaz prefiere aguardar unos meses a su proclamación como candidata para no dar pie a la especulación de un adelanto electoral en Andalucía.

En principio, las elecciones autonómicas en Andalucía están previstas para marzo de 2019. Ábalos reconoció a Europa Press desconocer si finalmente se adelantarán. «Pero en cualquier caso, lo haya o no lo haya (adelanto electoral) son las primeras» elecciones que habrá, antes de las municipales, autonómicas -en la mayoría de los territorios- y europeas a celebrar juntas en 2019.

Ábalos también aclaró que como Susana Díaz opta a la reelección, materialmente no habrá primarias para elegir el candidato socialista a la Junta, porque el reglamento que desarrolla los estatutos federales del PSOE establece unos requisitos muy exigentes para forzar primarias allá donde gobierna. En el caso de las autonómicas, el reglamento establece que debe pedirlo el comité director o el 40% de la militancia. Ambos supuestos son improbables en Andalucía, en donde Díaz goza de un gran respaldo de su partido.

No votarán los simpatizantes

Lo mismo ocurre con los ayuntamientos gobernados por el PSOE. El reglamento establece un 50% de apoyo a la propuesta de primarias. Por ello, Ábalos da por hecho que en Andalucía las primarias se limitarán a una treintena de municipios de más de 20.000 habitantes donde los socialistas están en la oposición. Es el caso de las capitales de Jaén, Cádiz, Málaga y Almería, y de grandes ciudades como Algeciras. El PSOE andaluz quiere adelantar el proceso para que los candidatos de estas capitales y los de otras poblaciones medias andaluzas tengan un año para ser conocidos por los votantes.

Ábalos aclara que ha sido la propia dirección andaluza la que pide adelantar el proceso, lo que ha sido confirmado por la dirección regional a este periódico. También confirmó que los simpatizantes no participarán en las primarias andaluzas, algo que había solicitado el número dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo. Si se produce finalmente una competición entre varios candidatos, habrá primarias en las que sólo podrán participar militantes del partido, precisó Ábalos.

El número tres del PSOE admitió que otros territorios adelantarán las primarias para las locales y autonómicas, citando el caso de Navarra, en la que los socialistas no gobiernan. Descarta, sin embargo, que haya primarias en Madrid para esa fecha.