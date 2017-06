Nuevo ataque de la novia de Samuel al padre de Marta del Castillo: «Ojalá nunca encuentres a tu hija» La novia de Samuel Benítez mandó un nuevo mensaje al padre de Marta al que le desea «que siga pagando en vida el daño que hace a la gente» con su «mierda de causa» IDEAL.ES Viernes, 30 junio 2017, 11:20

Lejos de mantener una distancia prudencial con respecto al caso, Andrea, la novia de Samuel Benítez, uno de los procesados por el crimen de Marta del Castillo en enero de 2009, se mantiene en sus trece de atacar a Antonio, el padre de la joven. Recientemente ha trascendido un mensaje enviado por ella acusando a Del Castillo de buscar “como un desgraciado” a su padre, ya fallecido. “¿Me he metido yo con sus muertos? A lo mejor debería… ojalá no encuentre nunca a su hija y lo siga pagando en vida el daño que hace a la gente con vuestra mierda de causa”, escribió.

Según recoge ‘XYZ Diario’, la joven, que se encuentra en avanzado estado de gestación y pasando estos días en Tenerife en compañía de Samuel, donde esperan el nacimiento del bebé, mantuvo una actitud desafiante provocando a Antonio del Castillo. “Ahora publique esto en la tele. ¡Me importa muy poco!”, envió.

Este episodio llega tras uno inicial con idénticos protagonistas. En su momento, Andrea acusó a Antonio del Castillo de “utilizar a un bebé para que la gente le desee su muerte por defender a la suya”. “No sé cómo puede dormir por la noche”, dijo. Por su parte, el padre de Marta se defendió recalcando no ser responsable “de lo que digan las personas”.

“Nunca le he deseado la muerte a nadie, y menos a un inocente que no tiene culpa de que su padre sea un ser despreciable y su madre una mujer sin escrúpulos. Contra ti no tengo nada, pero tu querido novio dijo a la Policía que Marta estaba muerta, y que tuvo que ayudar a su amigo”, afirmó.

Cabe recordar que días atrás fue el propio Samuel el que se dirigió hacia Antonio del Castillo desde el término “sinvergüenza”, e insistió en retirarle el derecho “a crucificar la vida de un bebé” aunque “hayan matado” a su hija.