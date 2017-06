La novia de Samuel ataca al padre de Marta del Castillo: «No sé cómo puede dormir por la noche» Le acusa de provocar a la gente con sus mensajes para que deseen la muerte al hijo que la pareja espera durante estos días en Tenerife IDEAL.ES Lunes, 26 junio 2017, 11:27

Tras conocerse la nueva vida en Francia de dos de los acusados por el crimen de Marta del Castillo trascendió la discusión que mantuvo uno de ellos, Samuel García, con el padre de la joven sevillana de quien aún se desconoce su paradero. Hace dos semanas, Antonio supo que éste se encontraba en Tenerife junto a su novia Andrea, que va a ser madre. Un mensaje en Facebook del primero que desencadenó en una fuerte discusión entre Samuel y Del Castillo en la que también intervino la pareja del primero. “No sé cómo puede dormir por la noche”, dijo Andrea sobre el padre de la desaparecida.

El padre de Marta publicó en su perfil en la red social el pasado 9 de junio un mensaje en el que avisaba de la nueva vida de la pareja en la isla canaria donde reside la madre de la que será progenitora del hijo de Samuel Benítez. Tan solo once minutos después, Samuel respondía lleno de ira a Antonio para tildarle de “sinvergüenza”. Pedía “respeto” para su hijo, de quien recalcaba que tenía derecho a no nacer “crucificado”. La respuesta fue tajante: “Todavía no ha nacido y ya te duele. Imagina lo que te espera, para que te des cuenta de lo que duele un hijo”.

Esas fueron las declaraciones que trascendieron tras conocerse la nueva vida de éste y ‘El Cuco’ en Rognac, al sur de Francia. Al día siguiente, Samuel respondía al padre de Marta del Castillo: “Con demasiado respeto te he tratado siempre. Fui el único que siempre trató bien a tu hija, cosa que nadie hizo. Si supieras la mitad de cosas…Créame, soy el primer interesado en que aparezca su hija porque será entonces cuando denuncie a más de uno. No me oculto. No volverán a saber nada más a partir de ahora. Se lo aseguro”.

Según recoge ‘La Razón’, poco después, Andrea, la novia de Samuel, tildó a Antonio del Castillo de “sinvergüenza” por publicar su nombre y “utilizar a un bebé para que la gente desee la muerte de mi hijo por defender a la suya”. “No sé cómo puede dormir por la noche. Nunca me metí en su causa. Antes me daba pena la situación, pero ahora aún más. Yo no soy tan mala como usted”, añadió.

Por su parte, Del Castillo quiso defenderse para aclarar que “de lo que digan las personas yo no soy responsable”. “Nunca le he deseado la muerte a nadie, y menos a un inocente que no tiene culpa de que su padre sea un ser despreciable y su madre una mujer sin escrúpulos. Contra ti no tengo nada, pero tu querido novio dijo a la Policía que Marta estaba muerta y que tuvo que ayudar a su amigo”, añadió.

En paralelo, Samuel retomó la conversación con Antonio donde ambos recordaron la conversación mantenida durante la noche de la desaparición: “Cuando estuviste en mi casa nunca dijiste que ‘El Cuco’ te llamó y que sabías lo que había pasado. Si hubieses hablado, hoy las cosas serían de otra manera. Tu delito como encubridor ha prescrito y te prometo que me olvidaré de ti. Y si me conoces sabes que soy persona de palabra. Si sigues teniéndole miedo al hermano de Miguel, no hablamos más”.

Samuel respondió al mensaje: “El problema es que ‘El Cuco’ me llamó, pero la llamada, si miras la sentencia, la puse en manos libres porque estaba borracho y la escuchó mi ex pareja Estefanía. En ningún momento, en ninguno, me dijo nada de nada. Ni de Marta, ni de nada”. Un comentario que queda desmontado por la propia sentencia, la cual no recoge en ningún momento ese estado de embriaguez ni la activación del altavoz del dispositivo.