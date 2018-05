Los jueces de Sevilla muestran su «profundo malestar» con Alaya EFE Los titulares de instrucción emiten un comunicado en el que reprochan sus comentarios contra compañeros MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Jueves, 24 mayo 2018, 17:23

Los antiguos compañeros de Mercedes Alaya en los juzgados de Sevilla han sido los primeros en responder a sus volcánicas declaraciones en la primera entrevista concedida por la famosa jueza que inició la investigación del 'caso ERE' entre otros. Y lo han hecho para expresar su «profundo malestar» con la ahora magistrada de la Audiencia de Sevilla y «absoluto rechazo» a sus declaraciones en el diario 'Abc' este pasado lunes «respecto a sus compañeros magistrados que realizaron funciones de refuerzo en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla». Así se recoge en un escueto comunicado emitido esta tarde tras reunirse la junta sectorial de Jueces de Instrucción de Sevilla esta mañana para tratar como único punto del día las manifestaciones de Mercedes Alaya.

Esta arremetió contra los partidos PP y PSOE a los que acusó de maniobrar en el Consejo General del Poder Judicial para apartarla de las macrocausas que llevaba como instructora cuando ascendió a magistrada en 2015, pero también puso a caldo a los órganos de mando de los jueces nacional y regional y de forma concreta a un juez de refuerzo en el juzgado 6 del que era titular, sin mencionar su nombre. Alaya dijo que rechazaba tener refuerzo en el juzgado porque perdía más tiempo en enseñarles sobre las macrocausas que en hacerlo ella misma. Añadió que los jueces que tuvo fueron por «presiones del TSJA». En sus declaraciones se ensañó contra uno impuesto tras su baja por enfermedad, quien, afirmó, con él «fue cuando el juzgado estuvo en los asuntos ordinarios más retrasado que nunca» y que «era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que ese compañero me dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o me voy a recoger a mis niñas del colegio».

«A través de estos comentarios se pone en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad de los compañeros», dice el comunicado tras la reunión presidida por el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero. El texto recuerda a Alaya que esta junta de jueces «en su momento salió en defensa de injustificados ataques» contra ella cuando instruía las macrocausas de los ERE y cursos de formación. El comunicado también expresa el «absoluto rechazo» de los jueces a «los comentarios que ha realizado en ocasiones anteriores respecto a la magistrada actualmente titular», en alusión a María Núñez. Esta estuvo presente en la reunión, pero no así el juez Álvaro Martín, que le sustituyó al frente de la pieza política del 'caso ERE' y que también recibió críticas de Alaya por no haber acusado de malversación a Manuel Chaves, lo que le hubiera implicado una petición de condena de cárcel.