Juanma Moreno insiste en su apuesta de gobernar con el apoyo de Cs EFE «Sería un mazazo y una frustración que Cs diera el poder al PSOE en Andalucía si sumamos 55 escaños» MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Sábado, 7 abril 2018, 16:07

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha enviado un mensaje en la convención del PP en Sevilla a Ciudadanos, partido que en Madrid apoya a Cristina Cifuentes, pero a Susana Díaz en Andalucía. Moreno ha vuelto a insistir en su apuesta de gobernar Andalucía con el apoyo del partido naranja. Preguntado sobre si cree que la polémica del máster de Cifuentes puede interferir en las relaciones con Cs en Andalucía, Moreno ha respondido que en cada comunidad hay una circunstancias distintas para reflexionar luego en voz alta: «Si el PP y Ciudadanos sumamos 55 escaños tras las próximas elecciones autonómicas, sería un mazazo que Ciudadanos le diese el Gobierno al PSOE de los 40 años. Sería un desastre y una frustración para su propio electorado».

Moreno ha contestado que observa más posibilidades que nunca en esta Comunidad, donde solo ha gobernado el PSOE desde hace 36 años, para que se produzca el vuelco político. Todo ello pese a que en su partido admiten que una victoria electoral como en 2012, donde ganaron por 50 diputados, es difícil volver a repetir. Entonces el PP no pudo gobernar pese a ganar porque PSOE e IU sumaron mayoría absoluta. Esta vez el PP confía en una vuelta de tortilla porque, a diferencia de entonces, hay otro partido del mismo segmento ideológico. Sin ganar las elecciones podrían gobernar si la suma aritmética con Cs sobrepasa los 55 escaños de la mayoría absoluta. Moreno opina que pese a «la coyuntura desfavorable» del PP en la actualidad, con Cs comiendo en su pesebre de votos, esa suma puede darse y con ella la posibilidad de «un nuevo ciclo político» en Andalucía con el gobierno de las fuerzas conservadoras.

El dirigente andaluz también lanza otro mensaje en esta convención a su partido, el de salir a ganar y no solo a confiar la suerte en el auge de Ciudadanos. «El PP va a salir a ganar las próximas elecciones, sin ningún complejo, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos», ha subrayado. Juanma Moreno habla de Cs, pero no quiere hablar de Cristina Cifuentes. Huye de la presidenta de Madrid y de su polémico máster que ha nublado la convención del PP en Sevilla, un evento en el que el PP andaluz ha puesto toda su energía para presentarse como «escaparate» y «referencia» del partido a nivel nacional. En esta ciudad, donde suele lucir el sol casi todo el año, ha amanecido nublado y ha llovido toda la mañana, pero los 308 delegados del PP andaluz no han querido que el clima de fuera y dentro del hotel enturbie su protagonismo como anfitriones. Todos juntos se han hecho una foto con Mariano Rajoy y Juanma Moreno formando gran ruido y sonriendo. Luego se ha visto a un grupo de militantes mujeres del PP de Sevilla jaleando al candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, como si fuera una estrella de fútbol o un cantante de Operación Triunfo.

Después de este barullo ha hablado Juanma Moreno a los periodistas, a los que ha manifestado que la decisión de su partido de celebrar la convención en Sevilla es «fruto de un respaldo claro, contundente y nítido al PP andaluz» y a su candidatura a la Junta de Andalucía. Moreno quiso con estas declaraciones restar importancia a que en el discurso de apertura de ayer la secretaria general, Dolores de Cospedal, no aludiera a ello y sí se centrara en llamar al partido a un cierre de filas con Cristina Cifuentes. Esta tarde la presidenta de Madrid volverá a concitar el foco de atención en la mesa redonda con presidentes regionales de comunidades y del PP. En la mesa no estará Juanma Moreno. En su lugar intervendrá la secretaria general del PP andaluz, Loles López. Moreno tendrá casi a la misma hora un encuentro con Nuevas Generaciones.

Barón y Bendodo, premios municipales

En esta segunda jornada el PP ha entregado los premios a los ganadores del concurso 'Proyectos y buenas prácticas municipales 2018», a los que se han presentado 120 proyectos. Solo hay tres premios andaluces. El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha recogido el premio de Ciudades más Humanas por el programa 'La Noria', un centro de innovación social puesto en marcha con la colaboración de La Caixa y hoy referente nacional de la colaboración pública privada en asuntos sociales. También el alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha recogido el premio de Ciudades de Futuro por el proyecto 'Alf Antequera Light Festival', que busca unir historia y tecnología. Como ciudades de buen gobierno figura el grupo municipal del PP en Sevilla, por su Presupuesto alternativo, que si bien fue rechazado, sirvió luego de base para el acuerdo con el alcalde socialista de la ciudad.