Interinos se quedarán sin plaza por un error al inscribirse en las oposiciones
Viernes, 23 junio 2017

Este fin de semana se celebran en toda Andalucía las oposiciones para los maestros de las especialidades de Primaria. Pero ochenta de esos aspirantes no podrán presentarse al examen por un error durante el proceso de inscripción en la citada prueba. En muchos de esos casos se trata de interinos con años de antigüedad que se quedarán fuera de las bolsas de trabajo, porque estos maestros tienen la obligación de presentarse a todas las pruebas que se convoquen en la comunidad andaluza. La consejería de Educación publicará mañana la resolución que los deja fuera del examen, que se celebra desde el sábado, por lo que tienen poco margen de maniobra.

Es el caso de un aspirante granadino que relató ayer su historia a este periódico. Él lleva siete años trabajando en una de las especialidades de Primaria. Preparó su solicitud, que es un proceso «largo y complejo que sólo se puede hacer por Internet». Además de rellenar sus datos en una solicitud, los aspirantes tienen que introducir los códigos de los destinos que solicitan para el año siguiente - «en mi caso fueron más de ochenta»- y hay que pagar también unas tasas.

Él completó todos esos trámites, pero a la hora de pagar el llamado modelo 046, se hizo el ingreso pero no quedó registrado oficialmente. «Se debía haber generado un código, que es como el sello telemático», señala este aspirante, que ha preferido no dar su nombre. Pero él no se percató de que ese último paso, tramitado online, no se había completado. Sin embargo, el documento que certificaba el ingreso del dinero sí que lo recibió, por lo que dio por bueno el proceso de solicitud. El maestro incide en que es un proceso complejo y largo que sólo se puede hacer por Internet.

Este interino granadino se dio cuenta de que había un problema cuando el día que se publicaron las listas no estaba ni en admitidos ni en excluidos. «Recopilé todos los datos, incluido el certificado del pago, y presenté una alegación en Educación», explica el aspirante. Hizo incluso alguna gestión más que le aconsejaron los funcionarios de la delegación y el sindicato al que pertenece.

El martes de esta semana, les comunicaron a los ochenta aspirantes que estaban en la misma situación que les permitirían presentarse al examen «de forma cautelar, así lo especificaba en las listas, mientras se estudiaba nuestro caso», explica el granadino. En su caso, el tribunal que le ha correspondido es en otra provincia, por lo que tenía que desplazarse el sábado, para presentarse.

Sin embargo, dos días después, les escribieron un correo electrónico en que les informaban de que habían estudiado su caso y no les permitirían hacer el examen. «Mañana -por hoy- se publicará en BOJA el decreto en el que aseguran que no han detectado ningún problema en la web para hacer la solicitud y por lo tanto quedamos fuera del examen, los tribunales no nos dejarán presentarnos», resume el aspirante granadino. Esto se publicará apenas 24 horas antes de que se inicien las oposiciones, lo que les deja sin posibilidad de reaccionar. En su caso, este interino se quedará sin plaza el curso próximo, porque no cumplirá el requisito de haber concurrido a las oposiciones. Él perderá los siete años que lleva acumulados de experiencia en su especialidad.

Ante esta decisión tienen la posibilidad de presentar un recurso de reposición y, en caso de no admitirse, la opción de recurrir a un procedimiento contencioso administrativo.