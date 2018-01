Ingresa en prisión el maltratador que retuvo a sus hijos y atacó a policías Vehículo policial con el detenido dentro. / EFE La jueza de Dos Hermanas dicta una orden de alejamiento de los niños para Manuel Lebrón, que ahora cumplirá la condena por violencia machista MARIA DOLORES TORTOSA Sevilla Viernes, 5 enero 2018, 00:53

La jueza del número 4 de Dos Hermanas ordenó ayer tarde el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Manuel Lebrón, el maltratador acusado de sustracción de sus hijos y que al ser localizado por la Policía Nacional atacó e hirió a tres agentes con un cuchillo. La magistrada también atendió la petición fiscal y del letrado de la madre, Sonia Barea, y dictó una orden de alejamiento de Lebrón de sus hijos, suspendiéndole además la patria potestad sobre los niños, de 9 y 10 años, como medida cautelar.

La jueza lo envía a prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad, tal como solicitó el Ministerio Fiscal, por el riesgo de fuga, la posibilidad de reiteración delictiva y la gravedad de los hechos, según consta en el atestado de la declaración. La fiscal recordó que en 2017 el detenido ya fue acusado de dos agresiones a otros agentes y que el nuevo delito de atentado del que se le acusa está penado con hasta cuatro años de cárcel.

El juzgado de Dos Hermanas continuará con la investigación de estos hechos, acaecidos el pasado martes cuando los policías fueron a la casa de la nueva pareja de Lebrón en la que había recluido a los hijos, que debió entregar a la madre en un punto de encuentro en Granada el día 30. Lebrón no acudió con los niños lo que hizo temer a la madre que intentara secuestrarlos y hacerlos desaparecer.

Según la madre el padre quiso hacerles fotos tendidos en el suelo manchados de sangre

Lebrón está condenado en firme a la pena de 34 meses de prisión por malos tratos y vejaciones hacia la madre de los niños cuando eran pareja. Una sentencia que debía estar cumpliendo, pero no era así, al parecer, por el carácter hábil y escurridizo de Lebrón, que se sabe todas las artimañas legales para no recibir la notificación. La jueza de Dos Hermanas ha dado por ello cumplimiento a la requisitoria que el Juzgado de lo Penal 6 de Sevilla dictó este pasado día 2 para que Lebrón comience ya a cumplir la sentencia.

Según informó a Efe el abogado de la madre de los niños, Óscar Martínez, durante la declaración Lebrón señaló que no llevó a los niños al punto de encuentro el pasado sábado porque «no se encontraban bien de salud» y que no avisó a la madre porque «no tiene móvil» aunque sí le dijo a su actual pareja que lo hiciera, algo que en el atestado policial no consta.

También, según este letrado, negó que atacara a los policías el martes en la casa de su pareja y atribuyó las heridas a un «forcejeo».

Patria potestad

En un segundo auto, la magistrada acordó, como había solicitado la Fiscalía, medidas de protección para los menores. Así prohíbe a Manuel Lebrón acercarse a sus hijos a una distancia inferior a 300 metros y comunicarse con los mismos por cualquier medio.

También dispone la suspensión cautelar de la patria potestad del detenido sobre los niños. Estas dos medidas serán remitidas a los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Granada, donde la madre tiene fijada la residencia con los niños, y en los que también se seguirá la investigación por sustracción de los menores.

La Fiscalía razonó la orden de alejamiento porque la madre ha declarado que durante el tiempo que los menores han estado con su padre han sido «víctimas de hechos que serían constitutivos de delitos de violencia de género atendiendo a su condición de personas especialmente vulnerables».

Hechos como que «les prohibía acercarse a las ventanas, que no iban a volver más con su madre, así como no contestar si alguien llamaba a la puerta o intentar hacerles fotografías tumbados en el suelo manchados de sangre simulando que estaban muertos», argumenta la fiscal.

El abogado de la madre solicitó también una orden de alejamiento e incomunicación con los niños de los abuelos paternos porque «sabían dónde estaban los niños y no han colaborado mucho en la resolución del conflicto», si bien la jueza de Dos Hermanas ha denegado esta petición.