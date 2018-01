Hacienda niega al Parlamento documentos sobre financiación autonómica que pidió el PP Jiménez Barrios, tras el Consejo de Gobierno de ayer. / EFE El Gobierno andaluz dice estar «expectante» ante las conclusiones del grupo de trabajo y pide que no haya «tacticismo» L. GLEZ.-SANTIAGO SEVILLA Miércoles, 31 enero 2018, 02:17

El Ministerio de Hacienda ha negado al Parlamento andaluz el envío de unos documentos solicitados por el grupo de trabajo de financiación autonómica a propuesta del PP-A. Mientras, un día después de que la presidenta de la Junta marcara la nueva financiación como prioridad ante el comité director del PSOE, el Gobierno andaluz dice estar «expectante» ante las conclusiones que comienzan a presentar los grupos parlamentarios y declara que «no caben tacticismo» de los partidos ante la cuestión.

En las postrimerías de las sesiones del grupo de trabajo que busca una posición común de Andalucía ante el nuevo modelo de financiación autonómica, el PP andaluz pidió que se incorporaran al estudio los informes de observaciones que cada una de las comunidades autónomas de régimen común realizaron a la comisión de expertos que se creó a raíz de la Conferencia de Presidentes.

Los grupos parlamentarios rechazaron el intento del PP de prolongar los trabajos para añadir estos informes, aunque se acordó solicitarlos. La carta correspondiente fue dirigida por el presidente del grupo de trabajo, el diputado del PP Pablo Venzal, con fecha de 12 de enero, a Belén Navarro Heras, secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administración Pública

Navarro Heras responde denegando la petición y alega que «los documentos solicitados tienen la naturaleza de borradores, opiniones comunicaciones o informes internos que no tienen carácter definitivo sino que son información auxiliar o de apoyo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 1.b de la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno tales documentos no son públicos por lo que no se puede acceder a su solicitud sin que ese Parlamento de Andalucía tenga de control de la acción de los órganos de la Administración General del Estado». La alta funcionaria agrega que los enviará «una vez que se publiquen los trabajos de valoración del sistema de Financiación Autonómico por el comité técnico».

Fuentes del grupo socialista rechazaron esta explicación y aseguraron que la mayor parte de los informes solicitados están colgados en las páginas webs de las comunidades respectivas. Los grupos parlamentarios de Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida indicaron que apurarán el plazo de presentación de sus conclusiones en el grupo de expertos y registrarán sus posiciones el próximo lunes, mientras el PP-A no especificó fecha para hacerlo y el PSOE se apresuró a cumplir, en el primer día de apertura del periodo de presentación.

Sin reunión aún

Los populares aún no han fijado la reunión con el portavoz socialista, Mario Jiménez, y la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, último encuentro de la ronda de conversaciones que el PSOE, promotor del grupo de trabajo a instancias de la presidenta de la Junta, está llevando a cabo para buscar un consenso amplio en la posición de Andalucía de cara al nuevo modelo de financiación. Será la portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, quien se reúna con Jiménez y Montero.

Mientras desde el PP se asegura que hay voluntad de acuerdo, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, expresó sus dudas al ser preguntado ayer en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Jiménez Barrios dijo que «tendrá que ser el Partido Popular el que explique si está dispuesto a llegar a un acuerdo», pero advirtió tajante que en este asunto no cabe «tacticismo», ya que «nos jugamos mucho y la voluntad del Gobierno andaluz es buscar el consenso para poder resarcir a Andalucía». Jiménez Barrios invitó al PP a «acercar posiciones» con el documento del PSOE, que resume la posición del Gobierno andaluz. «Habrá que retratarse; la voluntad de la presidenta de la Junta, se lo garantizo, es armar una posición común».

Jiménez Barrios dijo estar «expectante» ante las posiciones que expresen los grupos parlamentarios y reafirmó que «el asunto troncal de Andalucía es éste, porque nos estamos jugando el periodo futuro, la mejora de los servicios públicos». Añadió que «se necesita» una mejor financiación para las comunidades autónomas y consideró una «oportunidad» que se logre el consenso para un asunto «de gran calado».