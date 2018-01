Más del 90% de las empresas andaluzas tienen presencia en redes sociales La Junta destinará 30 millones de euros y firma un acuerdo con la CEA para motivar a las pymes a zambullirse de lleno en el mundo digital MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA Viernes, 12 enero 2018, 16:33

El 91% de las empresas andaluzas tiene presencia en redes sociales, principalmente en Facebook (91%), Linkedin (85%) y Twitter (82%). Esta es una de las conclusiones del barómetro de opinión realizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) sobre la transformación digital de la empresa andaluza. A estas redes sociales, le siguen en presencia YouTube, Google e Instagram (42%). El análisis subraya cómo son las pequeñas empresas las que lideran la presencia en Facebook (un 96%), mientras que las grandes son las que menos se prodigan en la famosa red de amigos. Aun así es de un 88%.

En Linkedin es al contrario: son las pequeñas empresas (entre 11 y 49 empleados) las que tienen menor presencia (74%), frente al 93% de las grandes compañías. Estas, con más de 250 trabajadores, son las de mayor visibilidad en Twitter (un 93%), mientras que los autónomos participan menos, aunque solo un 20% no tiene ninguna actividad en esta red social. En el caso de YouTube es significativo que el 85% de las grandes empresas disponen de presencia, porcentaje que baja hasta el 56% en el caso de autónomos y empresas sin empleados. En el caso de Google+ son las medianas empresas (entre 50 y 249 empleados) las menos representadas, con un 50%, frente al 70% de las grandes y micropymes. En Instagram son las medianas compañías las que tienen una mayor visibilidad (54%) frente al 36% de las pequeñas.

¿La presencia va más allá de tener abierto un perfil o las empresas son dinámicas en las redes? La respuesta es que un 80% de las compañías andaluzas con presencia en redes sociales dinamiza de forma activa sus perfiles. Un 39% lo hace diariamente, otro 30%, semanalmente, un 8%, mensualmente y hay un 14% que lo hace sin regularidad, de manera esporádica.

El estudio analiza la presencia de las empresas turísticas en redes temáticas, tipo ''trip advisor'. Entre las encuestadas un 67% sí participan en estas redes temáticas, frente a un 33% que no lo hace.

El estudio, con encuestas a 5.000 pequeñas y medianas empresas andaluzas, ha sido dado a conocer esta mañana en un foro sobre la transformación digital en el que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado la dotación de 30,3 millones de euros hasta 2020 al Plan de Acción Empresa Digital para motivar a las pymes a zambullirse de lleno en el mundo digital y mejorar su competitividad. Antes de la presentación del plan con 27 medidas, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha firmado un protocolo de colaboración con el presidente de la CEA, Javier González de Lara, para contribuir a atender la demanda de profesionales preparados.

Susana Díaz ha manifestado que la transformación digital es una “oportunidad” que las industrias andaluzas no pueden desaprovechar pues se está en un momento histórico en el que no hay vuelta atrás, sino que hay que dar “el salto” para converger, crecer y dar trabajo a la generación mejor preparada. “Este tren Andalucía no lo puede dejar escapar”, ha subrayado.

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha defendido la necesidad que tienen las empresas de participar en el proceso de digitalización: “Estar dentro o fuera puede suponer para las empresas mantenerse o ser expulsadas de su mercado habitual”.

González de Lara ha puesto en valor el esfuerzo de las pymes andaluzas, aunque considera que es insuficiente. Del barómetro realizado por su organización ha destacado que la cultura digital “aún está en fase de asentamiento” en Andalucía. Un 92% de las mismas ha realizado en el último año alguna inversión para la transformación digital, pero el estudio revela que se trata de acciones ocasionales y no hay una estrategia global de transformación digital en las pequeñas y medianas empresas. El desconocimiento y el coste económico son las principales barreras que frenan. Ha apuntado también como algo interesante que las personas que lideran la transformación digital en las empresas son los directores generales para un 71% de los encuestados, muy lejos de los que opinan que influyen los directores de marketing (8%) o los tan apreciados 'community manager', (un 1%).