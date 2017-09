El emotivo relato en directo de una amiga de Rocío Cortés: «Se han llevado mi vida...» 01:00 «Era la alegría allá por donde iba, una niña divina, una persona cariñosa. Su pérdida ha sido demasiado», afirma Merchi Ortega IDEAL.ES Jueves, 21 septiembre 2017, 10:29

El paso del tiempo no cicatriza la terrible herida que dejó el fallecimiento de Rocío Cortés. La joven de 25 años acababa de dar a luz a su hija Triana en el Hospital de Valme, en Sevilla. Un traumatismo craneal severo en el ascensor que la trasladaba hasta su habitación fue el causante de su muerte. Un accidente fatal. Merchi Ortega, su íntima amiga, la recordó emocionada: “Esa muerte no se la merecía mi amiga. Así no”.

Ortega definió a la malograda joven como “la felicidad en persona” y una mujer “espectacular”. “Era la alegría allá por donde iba. Una niña divina, una madre, una amiga y una hija que era cariñosa con todo el mundo”, la describió en declaraciones al programa ‘La Noche’ de la Cadena COPE.

“Esto ha sido demasiado. Una pérdida por enfermedad ya es difícil de superar, pero esto cuesta aún más. No hay un dolor que no me recuerde a ella. Lo de mi padre me dolió, pero con mi amiga se han llevado mi vida”, destacó notoriamente emocionada sobre este trágico suceso.

Rocío Cortés era madre de tres niñas que han encajado un fuerte golpe de la vida, pero Merchi insiste en que “no les va a faltar de nada”. “Tienen una familia estupenda, un padre maravilloso y unos abuelos increíbles. Es como si su madre estuviese aquí”, confesó la mujer quien relató cómo pactaron ella y su amiga el primer embarazo de ambas: “Su hija Carmen tiene cuatro meses más que mi niña Andrea, y son especiales. Si nosotras éramos amigas, ellas son uña y carne. Son mis niñas”.

Un caso el de esta mujer sevillana que está plagado de misterios. Tiempo después no termina de concebirse cómo un ascensor que se encontraba al día de revisiones pudo atrapar la camilla, elevarse y seccionar el cuerpo de una persona.