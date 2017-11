La Asamblea Nacional Andaluza llama a la unidad el 4-D "por la plena soberanía" 01:06 Sostienen que ese día "debe ser declarado festivo y oficial Día Nacional de Andalucía ya que lo que el pueblo consigue en las calles no puede ser nunca ocultado desde el poder" R. I Domingo, 19 noviembre 2017, 12:33

La Asamblea Nacional Andaluza, que en las últimas semanas anunció "la proclamación de la 'República virtual' de Andalucía el 4 de diciembre" ha emitido una nota de prensa este domingo en la que llama "a todos los andaluces y andaluzas a participar en todos los actos convocados en torno al 40 aniversario del 4 de diciembre de 1977".

Del mismo modo exige "la mayor unidad posible de todos los partidos y agentes sociales en dicha conmemoración, más en estos momentos en los que se corre el riesgo que, en la próxima reforma territorial y constitucional, intenten dejar de nuevo marginada a Andalucía. No podemos permitirnos jugar con fecha tan importante en la que el futuro de los andaluces está de nuevo en juego", agrega en el comunicado.

Esgrime la Asamblea Nacional Andaluza que "la #VíaAndaluza hacia su soberanía debe cubrir una clara hoja de ruta debatida y aprobada por todos desde la generosidad, y con Andalucía como único objetivo común. Estos próximos días dos, tres y cuatro de diciembre no deben ser el fin de nada, sino el inicio del verdadero camino para poner a Andalucía donde se merece como sujeto político que es, y en el lugar que le corresponde, como bien decía el, por desgracia desaparecido José Luis Serrano 'Andalucía no es como las demás… sino como la que más'". Y agrega la osociacion que "esto es lo que nos debe unir a todos lo que pensamos que Andalucía, dentro o fuera del Estado español es una Nación como la que más. Una Andalucía rica para un pueblo rico, y no pobre como hoy. Como la que más a nivel económico, social y político, capaz de dar lo que Andalucía es".

Por último, la organización sostiene que "este #4D es, debe ser, será el inicio para lograr que el cuatro de diciembre sea de una vez declarado festivo y oficial Día Nacional de Andalucía ya que lo que el pueblo consigue en las calles no puede ser nunca ocultado desde el poder. Para que el #4D sea un día de alegría, de orgullo, de soberanía, paz, hermandad por Andalucía, por Iberia y la humanidad como nos ordena nuestro himno nacional andaluz", concluye.