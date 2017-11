Acusan a Javier Criado, el psiquiatra de la 'jet', de abusos sexuales durante treinta años 01:26 Matilde Solís, exmujer del duque de Alba, fue la primera en denunciarlo y le costó una depresión que le duró hasta los 39 años Miércoles, 22 noviembre 2017, 11:43

Decenas de mujeres aseguran que el psiquiatra Javier Criado, conocido como el psiquiatra de la 'jet', las vejó y abusó de ellas en su consulta, y que lo hizo durante décadas. Casi todos estos casos han prescrito, pero uno de ellos tiene una causa abierta en los juzgados y él sigue pasando consulta. Matilde Solís, exmujer del duque de Alba, fue la primera en denunciarlo y le costó una depresión que le duró hasta los 39 años.

El resto de víctimas relatan cómo Javier Criado las manipulaba, las drogaba y se aprovechaba de su vulnerabilidad. Ahora, más de 30 mujeres piden que se le inhabilite y que los abusos no prescriban hasta que las víctimas tengan el coraje suficiente para mirar al frente. El Colegio de Médicos de Sevilla alega que no le ha inhabilitado porque no ha sido condenado.