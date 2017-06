«El nuevo Gobierno tendrá la responsabilidad de gestionar la recuperación»

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quiere que su nuevo Gobierno se encargue de “gestionar la recuperación” de una “distinta forma”y dar “un nuevo impulso a la gestión y la ampliación de derechos” demostrando “cómo gobiernan los socialistas”, también con un mensaje en clave interna: “para arrimar el hombro” al PSOE. En una entrevista con Tom Martín Benítez esta mañana en Canal Sur Radio, Díaz repitió la “fortaleza” de la comunidad, que “ha preservado lo público” y dio un pequeño homenaje a los salientes: que “he tenido un magnífico gobierno para gestionar una crisis muy cruel. Eso ha permitido que aquí no se pierdan derechos. Ahora entramos en una etapa distinta, donde Andalucía va a crecer, se va a generar mucho empleo, que debe ser de calidad”.

La presidenta anunció que este martes se reunirá la Mesa por el empleo digno, con los agentes sociales, que dará un “fuerte impulso a la formación profesional” y que no ha variado su plan de llevar en septiembre al Parlamento regional el Comisionado para la Memoria Histórica, aunque no quiso “entrar en debates nominalistas”, tras la renuncia de Diego Valderas, y a pesar de que Cs no está dispuesto a apoyar esta figura. Elogió el “reconocido prestigio” de Valderas y aseguró que la ley de Memoria se va a impulsar.

Para Díaz su gobierno, “joven, con fuerza, muy municipalista”, tiene que encargarse en el ecuador de la legislatura,de una etapa en la que “Andalucía tiene que crecer”.

La presidenta dijo también que va a “aumentar mucho” el presupuesto para la renta mínima de inserción, que anunció en el debate del miércoles, “porque va a ser progresiva en función del número de personas que formen la unidad familiar, menores a cargo, mujeres víctimas de violencia de género, hasta llegar al 125% del IPREM. Va a ayudar a mucha gente a salir del umbral de la pobreza”.

Díaz matizó respecto al impuesto de sucesiones que su socio Cs le reclama que elimine para negociar el próximo presupuesto, que “se ha engañado a mucha gente, se ha llevado la pancarta de los más ricos. La inmensa mayoría lo que paga son plusvalías municipales”. La presidenta dijo que “he corregido el impuesto, solo paga el 7%, los más ricos” e insistió en que si tampoco deben hacerlo éstos, “que lo quite Rajoy y que nos compense”.

Respecto a la reforma de la ley electoral que también debe llevarse a cabo en los próximos meses, Díaz defendió que sea consensuada con los demás grupos y “no cambiar 'a lo Cospedal'” como hizo la entonces presidenta de Castilla La Mancha “para beneficiarse ella”.

En cuanto a las relaciones con Pedro Sánchez, su rival en las primarias y nuevo secretario general, Díaz admitió que no ha vuelto a hablar con él después de la breve conversación de la pasada semana e insistió en que “todo me va a parecer bien. El tiene que tener libertad y yo le voy a respetar, igual que yo hago mis gobierno para lo mejor para Andalucía”.

Respecto a la intención del equipo de Sánchez de incluir a personas que apoyaron a Díaz, ésta dijo que “no tengo por qué tener noticia. Todos somos del mismo partido. El secretario general, el compañero Pedro, tiene la libertad, el derecho de rodearse del equipo que quiera, me va a parecer bien todo”, insistió.

Respecto a la prevista refundación, para dar más poder a la militancia, Díaz matizó sus reticencias, pues dijo que en el PSOE “la militancia tiene mucho poder, es motivo de orgullo, y esto es compatible con democracia representativa, que tengamos que someternos a control”y expuso que “ayer comuniqué a los secretarios provinciales lo que iba a hacer”.

Díaz dijo que “estoy para ayudar” y que es preciso “aprender de las derrotas, que enseñan más que las victorias. Con toda humildad”. Los 60 mil militantes que le apoyaron, frente a los 74 mil de Sánchez, “merecen que yo arrime el hombro como sé, demostrando en Andalucía que se puede gobernar de otra manera”.

Asimismo, Susana Díaz dijo que está “contenta de lo que defendí y defenderé siempre” y recalcó ese mensaje un tanto subliminal: “Primero España, luego el PSOE y luego cada uno de nosotros”.