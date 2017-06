Susana Díaz contará con Diego Valderas como comisionado de la Memoria Histórica

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, incorporará a la administración autonóminca al histórico dirigente de Izquierda Unida Diego Valderas,que llegó a ser su vicepresidente hasta la ruptura del pacto de Gobierno. Díaz le ha propuesto un cargo de nueva creación, comisionado para la Memoria Histórica, que ni siquiera está contemplado en la ley aprobada en marzo pasado por el Parlamento andaluz.

Valderas ha aceptado la propuesta, que ahora deberá ser aprobada por el Parlamento. Aún no se sabe si la creación de esta figura se hará mediante una reforma de la ley o por qué vía. La ley si contempla un director general de Memoria Histórica, dentro hasta ahora de la consejería de Cultura, que se suponía encargado de llevarla a cabo. La figura del comisionado, según fuentes del PSOE, está destinada a dar mayor agilidad a la norma y facilitar el entendimiento entre las administraciones, al estilo del comisionado del Polígono Sur de Sevilla.

Con esta iniciativa, que se materializará en el próximo debate general sobre la situación de Andalucía en el Parlamento andaluz, este miércoles, la presidenta da un golpe de efecto en su estrategia de recuperación del perfil de izquierdas y propina de camino un serio varapalo a Izquierda Unida, una organización que a duras penas supera el embate de Podemos y no ha restañado las heridas internas de la coalición con esta formación política, liderada por su actual coordinador general, Alberto Garzón, y su homólogo andaluz Antonio Maíllo. De camino, introduce un nuevo elemento en la confrontación parlamentaria con éste, que brilla a gran altura en las sesiones de control y que muestra un perfil político cada vez más alto, ante la ausencia, también, de agenda pública de la secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez.

El enfado de IU no se mantuvo en secreto. Fuentes de la coalición indicaron que Antonio Maíllo supo de la propuesta ayer domingo por la noche, a través de una llamada de la presidenta de la Junta, que le instaba a comunicárselo él mismo a Valderas. El coordinador general habría pedido más información sobre el puesto, pero la presidenta le instó a tomar la decisión enseguida y el dirigente de la formación de izquierdas declinó hacerlo, al considerar que la actuación de Díaz "no había sido honesta" , al estar la decisión ya tomada, recalcando que se trata de un puesto de un Gobierno que IU no apoya.

Diego Valderas fue, desde la Vicepresidencia del Gobierno andaluz y la Consejería de Presidencia, el impulsor de la ley de Memoria Histórica y acudió al pleno que aprobó la norma, junto con los grupos memorialistas. Histórico dirigente del Partido Comunista, ha sido alcalde, diputado, presidente del Parlamento andaluz, y tras su salida de la política activa, tras dejar su cargo orgánico, estaba a punto de pasar a la jubilación, tras haber agotado su cesantía recientemente, según manifestaba días pasados en Sevilla. El pasado jueves recibió el aplauso del congreso regional de CCOO al recordar el secretario general saliente, Francisco Carbonero, su papel al pactar con el PSOE "para impedir el gobierno de la derecha", tras las elecciones autonómicas de 2012, cuando Javier Arenas ganó a José Antonio Griñán, pero éste logró retener el Ejecutivo con el apoyo de IU.

Fuentes de la dirección de IU consideran también que la actuación de Diego Valderas "no ha sido honesta" y hasta calificaron su actuación de "complicidad" con el que consideran un intento de "blanqueamiento" de ésta de su figura.

La propia presidenta de la Junta, por su parte, confirmó el nombramiento tras el minuto de silencio guardado en San Telmo por las víctimas del atentado terrorista en Londres, y dijo que Valderas es la persona adecuada para "dar agilidad y velocidad para que, cuanto antes, eche a andar, haciéndose reconocimiento y justicia a lo que sucedió", porque "reúne el prestigio y el reconocimiento de todas las fuerzas políticas de nuestra tierra".