Moreno cree que Díaz ve con "inquietud la puerta abierta" a una moción de censura contra Rajoy

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha reprochado a la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, que esté "perdiendo el norte" y ha trasladado su "inquietud" por que "deje la puerta abierta" a una posible moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Nos deja a todos estupefactos una moción de censura que supuestamente apoyaría para poner a un presidente del Gobierno me imagino que socialista o de otra formación pero en el que ella no estaría", ha trasladado en declaraciones a los periodistas Moreno, para quien, en el debate interno por el liderazgo del PSOE, "algunos están perdiendo no solo el sur, sino también el norte".

Moreno, quien ha clausurado este viernes el 13º Congreso Provincial del PP de Almería en el que ha salido reelegido como presidente Gabriel Amat, ha asegurado que, mientras que Díaz está inmersa "en un verdadero duelo al sol" con Pedro Sánchez, los "problemas en Andalucía se acumulan".

"Mientras que hoy mismo hemos vuelto a saber que tenemos problemas en empleo, que se van a cerrar camas en muchos centros y hospitales de cara al verano, que se ha producido un vertido en la provincia de Huelva que preocupa claramente al conjunto de los ciudadanos y que Almería es la provincia líder en niños estudiando en aulas prefabricadas, Susana Díaz ha estado toda la semana dedicándose a cuestiones internas", ha lamentado.

El líder del PP-A ha reclamado al socialismo en Andalucía "que de una vez por todas resuelvan sus problemas" y que pongan a Andalucía como "la prioridad absoluta por encima de los intereses y las ambiciones personales y particulares y por encima de las siglas del PSOE".

"Les deseo que tengan un buen congreso, una buena asamblea, unas buenas primeras pero, sobre todo, les pido que empiecen a pensar en Andalucía y a trabajar por Andalucía", ha concluido.