Moreno augura que las primarias no serán un paseo militar para Díaz

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, se pronunció ayer sobre las primarias socialistas y vaticinó que estas no serán «un paseo militar» para Susana Díaz, como, en su opinión, esperaba la presidenta de la Junta de Andalucía. Moreno hizo estas declaraciones en Priego de Córdoba, ciudad en la que gobierna el PPen minoría y a cuya alcaldesa, María Luisa Ceballos, el PSOE y otros grupos de la oposición le han presentado una moción de censura.

Para Moreno, la recogida de avales en las primarias para la secretaría general del PSOE ha dejado la evidencia de un partido «claramente dividido». En la batalla de los avales ganó Susana Díaz con más de 63.000 firmas, un dato histórico, pero Pedro Sánchez sorprendió con tan solo unas casi seis mil rúbricas menos. «Se evidencia que el PSOE está claramente muy dividido y que esto no iba a ser un paseo militar como muchos auguraban para Díaz, que prácticamente iba a ser secretaria general sin despeinarse», analizó Moreno.

Aún añadió que la victoria definitiva va ser compleja para la propia Díaz», puesto que «la disputa va a ser muy reñida y se verá qué deciden los militantes». Moreno aprovechó para volver a criticar a Susana Díaz por dedicarse a las primarias socialistas y no estar en Andalucía. «Como está muy reñido, eso significa que Díaz va a tener que dedicar más tiempo a su candidatura para la secretaría general y que va a estar más tiempo fuera de Andalucía y dedicada a su ambición personal y no dedicada a resolver los problemas de los andaluces», sostuvo.

Moreno, que no habló esta vez de la crisis del PP en Sevilla y Jaén, donde también hay gresca por el resultado de las pseudo primarias para la elección de la presidencia provincial, sí quiso dejar claro que su grupo parlamentario no va a promover una moción de censura contra el PSOE en Andalucía si Díaz gana las primarias, para lo que solo sería posible con Podemos. «El PP no se apoya en grupos de izquierda radical», dijo. También Podemos ha descartado una moción de censura.

Esta formación, sin embargo, sí apoyará una moción de censura a la alcaldesa del PP de Priego (Córdoba) este lunes, junto al PSOE y edil del extinto PA. Moreno mostró ayer su «rotundo apoyo» a María Luisa Ceballos y reprochó a Susana Díaz que critique «de boquilla» a Podemos y luego se alíe con este partido en municipios para arrebatar alcaldías al PP, como Cádiz, Sevilla, Marbella y Córdoba.