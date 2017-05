Susana Díaz: "La cifra es espectacular. No me esperaba tanto"

“La cifra me ha parecido espectacular. No me esperaba tanto. De corazón. Me ha sorprendido gratamente”. Así se ha manifestado Susana Díaz en Salamanca en una comparecencia ante los periodistas poco después de la entrega de avales de los equipos de los candidatos en la sede del PSOE en Madrid. Díaz ha presentado 63.500 avales seguida de Pedro Sánchez con 57.200 y Patxi López, con 12.000 (datos provisionales). El resultado hace prever una campaña dura por el liderazgo del PSOE hasta la votación definitiva de la militancia del día 21.

Susana Díaz se ha mostrado en Salamanca satisfecha por haber ganado en la primera batalla, la de los avales. “La respuesta me ha parecido mayor de la que me esperaba”, ha reiterado, recordando además que es la primera vez que se presenta a un proceso federal en su partido a diferencia de Pedro Sánchez, a quien no ha mencionado. Preguntada si le ha sorprendido el gran respaldo también de Sánchez y si cree que hay en su lista de avales personas que no son militantes, Díaz ha respondido: “Yo soy muy prudente y respetuosa con los procesos del partido. Los demás que respondan por lo que hagan, yo no voy a hablar nunca mal de ningún compañero porque aspiro el día 21 a ser la secretaria general de todos los compañeros y compañeras y por eso pido respeto al PSOE. A este partido hay que amarlo y hablar bien de todos los compañeros”. Luego al reiterarle los periodistas si veía muy polarizada la elección entre Sánchez y ella a tenor de los avales, ha pedido prudencia por que hay que esperar para saber el escrutinio definitivo. “Ya veremos”, ha manifestado.

Para Díaz el resultado significa “un acicate para trabajar más y para que los hombres y mujeres de esta candidatura acabemos la jornada agotados, siendo conscientes de que es un día menos para la victoria en las urnas, en las elecciones de este país”. Preguntada si se ve ganadora el día 21, ha contestado con igual prudencia. “Quiero que gane el PSOE”, ha dicho. “Estoy deseando que llegue el 21 de mayo porque cuando llegue empezará la remontada electoral del PSOE”, ha insistido.