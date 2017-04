PSOE y PP bloquean la entrada de Podemos y Ciudadanos en instituciones del autogobierno

Dos años después de constituirse el Parlamento de Andalucía (16 de abril de 2015) con la entrada por primera vez de los grupos políticos Podemos y Ciudadanos, ninguno de los dos partidos tienen representación o capacidad de influencia en las instituciones de autogobierno recogidas en el Estatuto de Autonomía o en órganos cuyos componentes son designados por la cámara regional.

Todos los partidos admiten la falta de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, para desbloquear esta situación. El bloqueo parte en realidad de la legislatura pasada por la dificultad de consenso de ambos partidos en la renovación del consejo de administración de la RTVA o Canal Sur y en la elección de su director general. En la renovación del consejo es necesario el voto de tres quintos del Parlamento (65 de 109 diputados) y en la del director general de dos tercios (72), para lo que es imprescindible en ambos que PSOE (47) y PP (33) voten juntos.

Los socialistas, además, ponen como condición para negociar cualquier otra renovación de órganos de extracción parlamentaria que se llegue a un entendimiento sobre la RTVA. La propuesta de negociación del portavoz socialista, Mario Jiménez, es hacer un paquete con la RTVA, la Oficina del Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual y el Consejo Consultivo.

Al no haber acuerdo con el PP sobre la RTVA, el PSOE tampoco ha cedido en la sustitución de la vacante de la Oficina del Defensor dejada tras la destitución como adjunto a propuesta del PP de Carlos del Barco en marzo del pasado año. Este fue cesado tras el escándalo de la filtración de un supuesto desnudo de la coordinadora andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez. El PP propuso a Ana Corredera como sustituta, pero nunca se votó su nombramiento.

Lo más paradójico es que en la mayoría de órganos citados han caducado o están a punto de ello (en el caso de la Cámara de Cuentas) el tiempo establecido para la renovación de sus miembros electos. El caso de la RTVA es el más llamativo de todos. Este mes de mayo hará tres años que expiró el mandato de los 15 miembros del consejo de administración de Canal Sur.

De esta forma, Podemos y Ciudadanos nada pintan en el órgano de gobierno de la RTVA, pero tampoco en instituciones de indudable influencia en el control de la vida política andaluza como la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Podemos y Ciudadanos suman 23 diputados de los 109 del Parlamento y representan a más de un millón de votantes, como ha reiterado en varias ocasiones el portavoz del partido naranja, Juan Marín, más combativo que la formación morada en reivindicar la entrada de los nuevos partidos en las instituciones de la Junta.

El Estatuto de Autonomía en su capítulo sexto califica de «otras instituciones de autogobierno» al Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual de Andalucía y el Consejo Económico y Social. El Parlamento reconoce como órganos vinculados la Oficina del Defensor, la Cámara de Cuentas y la Junta Electoral de Andalucía.

La RTVA es una agencia pública dentro del organigrama del Gobierno andaluz y dependiente de la Consejería de Presidencia, aunque la Ley de la RTVA de 2007 estableció la elección de su director general por el Parlamento, además de la de los miembros de su consejo de administración por un periodo de seis años. El Parlamento tiene constituida una comisión permanente no legislativa sobre el control de la RTVA y sus filiales, por lo que puede considerarse a su consejo de administración un órgano de extracción parlamentaria.

La dimisión de Pablo Carrasco en 2013 como director general evidenció la dificultad de entendimiento entre PSOE y PP para elegir al sustituto en cumplimiento de la nueva ley. No hubo consenso y el Gobierno andaluz nombró subdirector a Joaquín Durán con funciones de director general de forma transitoria a la espera de un acuerdo. En la propuesta de negociación del PSOE a los grupos se incluye la continuidad de Durán como director general durante el resto de legislatura.

Mayorías

Hay otra idea sobre la mesa, la reducción del número de consejeros de 15 a 9, para lo que habría que reformar la actual ley. En teoría todos los grupos estarían de acuerdo con ello, si bien no hay consenso sobre el reparto una vez que han de entrar Podemos y Ciudadanos. PSOE cuenta ahora con ocho consejeros; PP con seis e Izquierda Unida, con uno. La entrada de Podemos e IU haría que el PSOE perdiera la mayoría en la toma de decisiones.

Ciudadanos logró el respaldo de todos los grupos, con la abstención del PP, a una proposición no de ley para la renovación en la RTVA el pasado año. Este enero el PSOE volvió a anunciar conversaciones, pero Podemos e IU no saben nada de estas, nadie parece haberse dirigido a ellos sobre este tema. PSOE y PP se culpan de la falta de entendimiento. Los socialistas acusan al PP de reclamar cuotas de pantalla en los informativos, mientras que los populares opinan que el partido del Gobierno entretiene al resto para no cambiar nada hasta que pasen las primarias socialistas y garantizarse que gane Susana Díaz.

En este guirigay se ha introducido un doble debate, el de reformar las leyes que rigen los citados órganos o instituciones unido a la renovación de sus cúpulas. Los nuevos partidos han llegado incluso a proponer reformas (también incluyen el reglamento de la Cámara sobre la Mesa del Parlamento) en que se reduzcan el número de miembros, pero con voto ponderado en función de la representación parlamentaria. Algo imposible, como recuerdan letrados del Parlamento, ya que cada órgano o institución como la del Defensor, la Cámara o el Consejo Consultivo, son autónomos y en su independencia del poder gubernamental y legislativo radica su funcionalidad.

En realidad no es necesaria ninguna reforma legal para la renovación de los adjuntos del Defensor, o de los consejeros de la RTVA y el Consejo Audiovisual o de los tres de los siete de la Cámara de Cuentas que cumplen mandato en noviembre. Tampoco para los seis consejeros electivos con dedicación exclusiva o los seis sin ella del Consejo Consultivo.

Cada una de sus leyes habla de la designación de personas de reconocido prestigio profesional y en ningún caso de cuotas según la representación parlamentaria, aunque es usual ver en cada una de las instituciones citadas a personas con carnet de los partidos. Durante años se convirtió en costumbre que el Defensor contara con adjuntos de cada uno de los partidos con representación parlamentaria. Por el Consejo de la RTVA han pasado exalcaldes socialistas como el de Granada José Moratalla y hasta el ahora ministro del Interior, el popular Juan Ignacio Zoido.

En el Consejo Consultivo también hay excargos socialistas como el expresidente Rafael Escuredo. Este por ley tenía derecho a ser consejero permanente como expresidente, pero hasta los 65 años. Al pasar de esta edad, el Gobierno andaluz le nombró consejero con dedicación exclusiva y 62.000 euros brutos de sueldo anuales.

Despolitización

Susana Díaz prometió el pasado diciembre una reforma de la Cámara de Cuentas en la que se avanzará sobre su despolitización. Si bien, en víspera de las elecciones autonómicas de 2015, PSOE y PP alcanzaron un acuerdo para el nombramiento de Rafael Salas y Enrique Benítez, que eran diputados del PP y del PSOE, respectivamente, como consejeros de la Cámara de Cuentas. El nombramiento de ambos cerró la puerta a que entraran representantes de Podemos y Ciudadanos hasta este mes de noviembre, en que concluirán su mandato tres de los siete consejeros, uno de IU, otro del PP y otro del PSOE.