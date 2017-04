La Junta solo concede medio millón de euros para el retorno de jóvenes de los ocho prometidos

El Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en marzo de 2015 un decreto de medidas urgentes (luego convertido en ley en diciembre de ese año) para la reinserción laboral de jóvenes en paro que incluía el programa 'Retorno del Talento'. Este tiene por objeto facilitar el regreso de andaluces que estén desarrollando su actividad laboral en el extranjero y deseen incorporarse al mercado de trabajo de esta Comunidad. Contiene dos modalidades de incentivos, una para las empresas que contraten a los trabajadores retornados y otra para facilitar la vuelta a su residencia de los emigrantes. El programa fue aprobado con una dotación de ocho millones de euros en dos años y la previsión de facilitar la vuelta a Andalucía de 150 personas.

Dos años después, la Junta de Andalucía solo ha concedido 18 ayudas de ambas modalidades, en total 494.477 euros, aunque solo ha abonado 316.839 euros, según una respuesta del Gobierno andaluz a la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero a través del Portal de Transparencia de la Junta. Sillero, que dio a conocer ayer la contestación mediante una nota, califica de «fracaso» lo que recuerda como uno de los anuncios estrella de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la campaña electoral de aquel mismo marzo de 2015.

El programa 'Retorno del Talento' concede 40.000 euros como incentivo a las empresas que contraten a trabajadores retornados. El contrato laboral -según especifica en su web la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio- deberá formalizarse con carácter indefinido a jornada completa, en la categoría profesional correspondiente a su titulación o equivalente, debiendo mantenerse ininterrumpidamente por un periodo mínimo de 24 meses. El contratado debe tener hasta 45 años, poseer un título univeristario oficial de grado o equivalente y estar en situación de alta laboral.

Según la respuesta de la Junta a Ruiz Sillero, Empleo ha concedido con cargo a esta modalidad once ayudas, seis en Sevilla, tres en Málaga y dos en Cádiz, en total, 440.000 euros. Hasta la fecha ha abonado un total de 280.000 euros, correspondiendo 160.000 a Sevilla, 60.000 a Málaga y 60.000 a Cádiz. Asegura que están «pendiente de pago» 80.000 euros en Sevilla, 60.000 en Málaga y 20.000 en Cádiz.

Para favorecer la contratación, los andaluces retornados podrán solicitar una ayuda de desplazamiento y traslado de mobiliario y enseres hasta un máximo de 5.000 euros; otra ayuda para cubrir los gastos de alojamiento durante el primer año del retorno por un valor no superior a 12.000 euros; y otra para los gastos de escolarización de los hijos que podrá alcanzar un máximo de 5.000 euros.

Con cargo a esta modalidad, la Junta ha concedido, según la información de Ruiz-Sillero, siete ayudas, dos en Sevilla, dos en Málaga, dos en Cádiz y una en Huelva, en total 54.477 euros. El importe total abonado hasta la fecha es de 36.839 euros, que se desglosan en 6.343 euros en Sevilla, 8.646 en Málaga, 10.567 en Cádiz y 11.285 en Huelva. De ellos, «se encuentran pendientes de pago 17.638, de los que 6.340 corresponden a Sevilla, 8.640 a Málaga y 2.750 a Cádiz», según la nota del PP-A.

Ruiz-Sillero critica que Susana Díaz «haga anuncios publicitarios que luego no se llegan a pagar porque no hay dinero para ello». «Es una pena que tengamos estos jóvenes tan preparados residiendo en el extranjero y que no puedan venir a Andalucía porque Susana Díaz no paga las ayudas comprometidas», asevera la parlamentaria.