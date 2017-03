Confirmada la multa de 400.000 euros a Endesa por cláusulas abusivas

Endesa deberá pagar una multa de 400.000 euros por cláusulas abusivas en sus contratos de contadores con posibilidad de telegestión y cobrar precio de alquiler por servicios no prestados. Se trata de un infracción que afectó a más de 350.000 usuarios de la compañía en Andalucía y que ha sido confirmada tras desestimarse el recurso de la empresa. La sanción que se ratifica incluye también el comiso del beneficio ilícito de 1,39 millones de euros obtenido durante 2014, año durante el que se cometió la infracción.

El procedimiento sancionador se inició en noviembre del 2014 a raíz de una denuncia que señalaba la existencia de un gran número de contadores de telegestión instalados pero que no cumplían su función al no estar integrados en el sistema y, por tanto, no reportaban ninguna ventaja adicional a los tradicionales ni prestaban más servicios.

Pese a ello, la compañía cobraba un precio de alquiler de 0,81 euros/mes, precio aplicable a un equipo telegestionado, por lo que los consumidores pagaban 33 céntimos más de lo que les correspondería, teniendo en cuenta que las prestaciones recibidas eran las mismas que las de un contador analógico, explicó el portavoz del Gobierno andaluz.

Tras requerir información y documentación a la distribuidora, la Administración autonómica confirmó la existencia de 351.050 contadores de telegestión no integrados, por los que se estaba cobrando un precio de alquiler abusivo.

La multa se impone en la cuantía más elevada de las previstas con agravante de reiteración.