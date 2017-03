La web de la escolarización prolonga sus problemas 48 horas después de abrirse el plazo

El periodo de escolarización comenzó el pasado miércoles para miles de niños andaluces que a lo largo del próximo mes tendrán que solicitar, a través de sus padres, plaza en un centro educativo. Del 1 al 31 de marzo los familiares de los hijos que se incorporen al sistema desde segundo ciclo de Infantil (3 años) tienen que realizar la petición, pero desde el pasado miércoles la web destinada a informar a los padres de las zonas y áreas de influencia, así como la zona de descargas de impresos están presentando problemas.

Este miércoles por la mañana, la Junta de Andalucía permitía a las familias poder conocer los centros más idóneos para sus hijos, a través del sistema Educasig, que ofrece información acerca de los puntos por zona que se obtendrían en función del domicilio familiar o del trabajo de los padres o tutores legales. Sin embargo, no se podía ir más allá. De hecho, quien quisiera descargar los impresos que hay que presentar para realizar de forma oficial la matriculación o hacerla de forma telemática no pudo hacerlo hasta las once de la mañana, momento en el que la consejería de Educación logró normalizar el acceso.

El problema en la tarde y noche de ayer se revertió y fue el citado sistema Educasig el que no dio respuesta a los padres que quisieron consultar las áreas de influencia para saber los puntos por zona que pueden obtener sus hijos. Tampoco a través de la aplicación móvil iescolariza se podía consultar la base de datos de centros y áreas de influencia, por lo que quien quisiera dejarse ayer lista y tomada la decisión de optar por un centro u otro no pudo hacerlo con toda la información disponible. El problema, a esta hora, continúa.

Los centros escolares, no obstante, para facilitar este trámite, deberán publicar en su tablón de anuncios el área de influencia de cada centro, las direcciones catastrales correspondientes y las áreas limítrofes. En paralelo, se indicará la adscripción autorizada con otros centros docentes, el número de plazas ofertadas y qué servicios complementarios prestan.