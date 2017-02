Rajoy: "Andalucía merece gobernantes mejores que no piensen solo en atornillar al PSOE en el poder"

Mariano Rajoy ha vuelto a respaldar públicamente a Juanma Moreno como el líder que necesita el PP para gobernar Andalucía y ganar al PSOE en esta comunidad. Es la cuarta vez en el último semestre que Rajoy muestra su confianza pública en el presidente del PP regional. Esta vez lo ha hecho en un desayuno en Madrid organizado por la agencia Europa Press, en víspera del Día de Andalucía y a dos semanas del congreso que le reelegirá como presidente regional. Rajoy ha aludido a que Andalucía no puede “resignarse” a seguir padeciendo los niveles de paro por encima de la media nacional. En este contexto ha expresado que Andalucía necesita “gobernantes mejores que impulsen el bienestar y el interés general de los andaluces y “no piensen solo en atornillar a su propio partido en el poder”. Una reflexión que no alude expresamente a Susana Díaz, sino -cómo luego se ha extendido Moreno-, a que el PSOE lleva 35 años en la Junta (él ha dicho 36) porque, en su opinión, “en Andalucía se gobierna para mantenerse en el poder, no para mejorar la vida de los andaluces”. Ha llegado a calificar de “inmovilista e indolente” al Gobierno de Susana Díaz en la Junta y se ha mostrado tajante en que no debe seguir siendo presidenta si asume el liderazgo del PSOE. Si embargo, si ello ocurriera, Moreno descarta pedir elecciones anticipadas porque ve necesaria la estabilidad institucional para garantizar la económica, por lo que aboga por agotar la legislatura y que las elecciones sean en marzo de 2019.

Moreno se ha mostrado convencido de que el PP “es la única alternativa posible a 36 años de gobiernos socialistas” y ha reconocido a preguntas del moderador que los resultados del 26J en Andalucía, donde su partido ganó al PSOE por primera vez desde que Susana Díaz asumió la Presidencia de la Junta y el liderazgo de los socialistas andaluces, son un acicate para la esperanza de conseguirlo. El político malagueño ha pedido “un principio de rebeldía social frente a la prepotencia de la Junta” como las de las mareas sanitarias para desbancar al PSOE del poder de la Junta.

El líder del PP andaluz ha prometido incluso “acabar en una legislatura” con que Andalucía sea la última respecto a otras comunidades en casi todo, incluido el empleo. Ha centrado sus propuestas en la bajada de impuestos, con el de sucesiones y el IRPF, en suprimir cargos políticos en las empresas públicas y en eliminar trabas administrativas a las empresas. Ha admitido que hace falta una “mejor financiación” de Andalucía, pero también una mejor gestión. “Una mejor financiación es necesaria, pero una mejor gestión en imprescindible”.

Moreno ha trabado su discurso y respuestas con mensajes de esperanza y confianza en el “gran potencial” de Andalucía y atribuye sus rémoras a la gestión de los socialistas. También ha reivindicado el Estatuto de Andalucía y el espíritu del 28F como “garantía de igualdad y solidaridad”. Si bien opina que Andalucía es “pieza clave” en el estado de las autonomías, considera que la Junta actual no tiene nada que exportar como modelo o vía al resto de España porque su gobierno es un ejemplo “de mala gestión socialista”.

Pese a su beligerancia en contra de que Díaz haga compatible su cargo de presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE, Moreno ha pasado de puntillas sin aclarar si permitirá a los presidentes provinciales de su partido en Jaén, Cádiz y Córdoba, Enrique Fernández de Moya, Antonio Sanz y Antonio Nieto, respectivamente, continuar en sus puestos siendo cargos del Gobierno central, en contra de los nuevos estatutos de su partido salvo excepciones. Es más, Moreno se ha pronunciado en contra de la limitación de mandatos de los presidentes del Gobierno por ley, cuando en Andalucía su partido lleva largo tiempo proponiéndolo. “Cuando hay un presidente que lo está haciendo bien, no lo limitemos con una ley”, expresó con Rajoy a su lado. El líder andaluz ha pasado un apuro que ha provocado risas en los asistentes. Al ser preguntado quiénes le acompañarán en la dirección regional del PP, ha respondido que no lo tiene decidido todavía. “Tengo un modelo que es Rajoy, que lo dejó para el último minuto”. Luego intentó arreglarlo: “Lo hizo bien, cuando las cosas se hacen bien suelo imitarlas”.

Una encuesta del PP andaluz admite que para desbancar al PSOE de la Junta necesitaría el apoyo de Ciudadanos. Moreno ha sido crítico con este partido por su respaldo al PSOE andaluz. Ha dicho que siente una “pequeña decepción” con Ciudadanos, al que ve con “puño de acero con el PP” donde gobierna y “con guante de seda” con el PSOE.