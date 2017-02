Un exalto cargo de la Junta preside la sección que juzgará a Chaves y Griñán

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla será la que juzgue a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE, según el resultado del sorteo realizado este jueves. Esta sección está presidida por el magistrado Pedro Izquierdo, que fue director general de la Consejería de Justicia de la Junta desde 2008 a 2014, es decir, coincidió con Chaves como presidente hasta 2009 y con Griñán hasta 2013.

El que presida la sección no significa que presida o forme parte del tribunal que juzgue a los expresidentes y otros 24 excargos de la Junta, han aclarado fuentes judiciales. La sección está compuesta por cinco magistrados: Izquierdo, Juan Antonio Calle, Pilar Llorente, Auxiliadora Echevarri y Encarnación Gómez. El tribunal estará compuesto por tres de ellos. Izquierdo deliberará si inhibirse para no formar parte del tribunal en caso de que en un segundo sorteo salga designado, ha expresado a los periodistas.

El sorteo se ha llevado a cabo a las 12.30 horas en la biblioteca de la Audiencia Provincial de Sevilla. La mano inocente que ha sacado la bola ha sido la del secretario de la Audiencia, Luis Revilla. La elección era entre tres secciones, la primera, tercera y cuarta. El proceso ha sido curioso, ya que se ha utilizado una botella de cuero con la que años atrás se hacía el reparto de los sumarios. Habitualmente el reparto de los juicios no se hace por sorteo. En este caso se ha hecho debido "a las excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática" de la causa, según la propuesta que hizo el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, aprobada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Pedro Izquierdo, presente en el sorteo como otros magistrados de otras secciones, ha manifestado que tenía “la esperanza de que la suerte no cayera" en la sala que preside. A sabiendas de las suspicacias por haber sido alto cargo de la Junta con Chaves y Griñán, ha pedido "sosiego y tranquilidad" para la celebración del juicio. Admite que no se trata de un caso más y que afectará al funcionamiento de su sección, para lo que confía en que la Audiencia y el Consejo General del Poder Judicial habilite medidas especiales por ello. “No nos pongamos nerviosos, esto es trabajo nada más”, ha dicho. Sobre la fecha del juicio solo ha dado una pista: el último fechado en su sección es para mayo, por lo que no será hasta después de este mes cuando se celebre el juicio contra los expresidentes socialistas. Las primarias socialistas se celebran precisamente a final de mayo.

Junto a Chaves y Griñán se sentarán en el banquillo de los acusados 24 miembros de sus gobiernos y altos funcionarios, entre ellos seis exconsejeros: Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández. Se trata de la primera pieza que irá a juicio de la macrocausa de los ERE, cuya instrucción inició en enero de 2011 la jueza Mercedes Alaya. Su sucesora, María Núñez Bolaños, dividió el sumario en piezas y Álvaro Martín fue el encargado de terminar la instrucción de la denominada del procedimiento específico o pieza política. Dejó en la mitad el número de procesados por Alaya, pero mantuvo la línea procesal de esta de que los acusados participaron en la idea y conocimiento de un procedimiento ilegal para conceder ayudas sociolaborales a empresas en crisis, en total 855 millones de euros entre 2000 y 2012, con el fin de saltarse los controles previos y conceder subvenciones de forma arbitraria. La Audiencia ha confirmado el procesamiento de los expresidentes y exconsejeros.

La Fiscalía pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación administrativa. Para Chaves, solicita diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El ministerio público solicita ocho años de prisión para los exconsejeros Viera, Fernández y Vallejo por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Martínez Aguayo, por el mismo delito.