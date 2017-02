Los socialistas andaluces se movilizan para arropar a Susana Díaz en el acto de alcaldes en Madrid

Cientos de socialistas andaluces arroparán a Susana Díaz en el acto de este sábado en Madrid organizado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para empujar a la presidenta andaluza a dar el paso a las primarias para liderar el PSOE. El regidor gallego, uno de sus más fervientes partidarios, ha hecho una convocatoria de alcaldes, concejales y presidentes de diputaciones para abordar el municipalismo. Susana Díaz ha sido invitada a participar como secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta, lo mismo que otros dirigentes territoriales del PSOE. El formato, que ha molestado a los equipos de Pedro Sánchez y Patxi López, sus previsibles rivales, es a todas luces una plataforma planteada para que Susana Díaz pueda exhibir músculo: respaldo de cuadros medios y cargos municipales del partido. En definitiva, para que se vislumbre la fortaleza de los apoyos que tiene la dirigente andaluza y se anime a dar el paso a las primarias.

Para su entorno, no importará tanto la cantidad como la calidad, el hecho de que allí se vean a los alcaldes de los municipios gobernados por el PSOE, en cierto modo los cargos más cercanos a los militantes. En la mayoría de las poblaciones pequeñas gobernadas por socialistas, el alcalde es también el secretario local del partido.

La cantidad, no obstante, también importa. Prueba de ello es cómo se han movilizado los 'barones' de los territorios afines a Díaz, caso de Aragón con Lambán y Valencia con Ximo Puig, fletando autobuses para aupar a Susana Díaz. También habrá expediciones desde Extremadura y Castilla la Mancha. Esta movilización será mayor en Andalucía, de la que partirán al menos medio centenar de autobuses a Madrid, sin contar con quienes utilicen el AVE o sus propios vehículos.

Desde todas las provincias y comarcas andaluzas se están organizando expediciones de concejales y militantes a Madrid para arropar a Susana Díaz este sábado. La dirección regional del PSOE se ha desligado de esta movilización y asegura no tener nada que ver, aunque la consigna parece clara dada las respuesta de los que se están apuntando: «Hay que ir». El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, llegó a responder el lunes al ser preguntado si la dirección que controla es ajena a la organización del acto: «Yo no se lo que es ajeno y no es ajeno, allí habrá muchos andaluces, yo mismo estaré».

Al acto acudirán los alcaldes socialistas de las capitales andaluzas, Juan Espadas (Sevilla), Isabel Ambrosio (Córdoba), Gabriel Cruz (Huelva) y Francisco Cuenca (Granada). También irán regidores de Jerez y Marbella, entre las ciudades medias, y los presidentes de las diputaciones de Sevilla, Fernando Villalobos; de Jaén, Francisco Reyes; de Granada, Francisco Entrena; y de Huelva, Ignacio Caraballo.

La confirmación de que se trata de un acto de apoyo a una candidata in pectore a las primarias la ha proporcionado sin querer uno de sus más acérrimos partidarios. Mario Jiménez ha asegurado que nadie de la Gestora estará en el acto del centro cultural de la ONCE de Madrid. De acudir algún miembro de la Gestora esta perdería la imparcialidad que se le exige en el proceso de primarias, aunque el de Madrid no sea un acto de primarias. El portavoz parlamentario y uno de los miembros de la 'mesa camilla' de Susana Díaz en Andalucía no será el único ausente. No está previsto que asistan los consejeros de su gobierno y así tampoco acudirá otra de sus personas de máxima confianza, el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, también como Mario Jiménez, en el banquillo de la sucesión en Andalucía.

Por otros motivos, entre las ausencias municipales destacará la de Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas, el único regidor de grandes ciudades andaluzas que ha hecho público su respaldo a Pedro Sánchez. Este anunció su candidatura en Dos Hermanas en un acto preparado para ello por Toscano y al que acudieron en torno a 2.000 personas, entre ellas al menos 1.500 militantes socialistas. Esta afluencia en territorio de Susana Díaz estimuló a Sánchez hasta tal punto que decidió que era el lugar idóneo para confirmar que participaría en las primarias para recuperar la secretaría general del PSOE.

El anuncio

El entorno de Díaz asegura que esta no se verá tentada del mismo modo que Sánchez en Dos Hermanas para anunciar mañana su candidatura a las primarias del PSOE por mucha afluencia de personas que haya en el mitin. Aún así, otras fuentes admiten que sí pronunciará algún mensaje que de alguna forma exprese su disposición a servir a su partido y que pueda interpretarse como que está dispuesta a saltar a la arena de las primarias.

La mandataria andaluza probablemente deje el anuncio formal con todas las palabras para un acto del PSOE andaluz posterior a la celebración institucional del 28F, día de Andalucía, aunque ella ha insistido en que agotará los plazos.