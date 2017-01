El PSOE andaluz, a Sánchez sin mencionarlo: "Ya está bien de demagogias, falacias y de engañar"

La entrada en la carrera por el liderazgo del PSOE de Pedro Sánchez no ha dejado indiferente al PSOE andaluz. La consigna era no darle importancia, pese al malestar que causaron sus manifestaciones en el entorno de Susana Díaz el sábado cuando el exsecretario general se auto proclamó el “candidato de la militancia” y acusó a la Gestora del PSOE de ser la “subalterna” del PP. En su habitual comparecencia ante los periodistas este lunes, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, parecía mantener el mismo tono indiferente y parco que Díaz el día antes cuando dijo en Huelva sobre Sánchez: “Bienvenido sea”. “Quienes quieran dar el paso, están en su derecho, aunque aún no se ha abierto el plazo”, han sido las primeras palabras de Cornejo, instando a continuación a “un debate limpio entre compañeros”. Fue después de varias respuestas elusivas cuando Cornejo estalló y comenzó a arremeter contra los partidarios de Sánchez: “Ya está bien de demagogias y falacias y de engañar”.

En la misma línea que Susana Díaz este domingo, Cornejo opina que hay que afrontar las primarias para elegir al secretario general pasando página y no volviendo a los episodios de los comités federales que abrieron al partido en canal ante la opinión pública. Pero si se hace, que sea con rigor según los hechos. Cornejo ha pedido a los partidarios de Sánchez, al que nunca ha mencionado con su nombre, a “ser honestos, decir la verdad y debatir de proyectos para ser un partido mayoritario y volver a gobernar”.

“¿Por qué no consultó a la militancia cuando firmó un acuerdo con Ciudadanos, lo hizo después, pero no antes de firmarlo?”, dijo lamentando que ahora Sánchez se arrogue ser el candidato de la izquierda del PSOE. “No puede hablar de derechas e izquierdas quien firmó con Ciudadanos, que diga la verdad”. “Aquí no se está siendo muleta de nadie, aquí se está cambiando la política del Gobierno del PP, ahí está la subida del salario mínimo”, ha añadido sobre las acusaciones de los críticos a la gestora.

Cornejo critica que Sánchez atribuya a la Gestora la abstención del PSOE en la investidura de Rajoy, cuando se votó en un comité federal del partido. Por ello insiste en que “se diga la verdad”. “¿Por qué no se consultó a la militancia (cuando era secretario genearl) sobre la investidura (de Rajoy) o nuevas elecciones?” Cornejo ha reprochado a Sánchez que en lugar de esta consulta lo que hizo fue convocar un “congreso exprés” con la intención de afianzar su liderazgo ante unas terceras elecciones.

También ha criticado a Odón Elorza, el exalcalde de San Sebastián y diputado ahora en el Congreso, quien se ha erigido en uno de los máximos defensores de Pedro Sánchez. Elorza ha presentado una propuesta en el grupo socialista para que el Congreso reforme la actual fórmula para elegir al presidente y se haga como en el País Vasco, donde en una segunda votación sale elegido el candidato de la fuerza más votada. De aplicarse esta fórmula, el PSOE no hubiera tenido que abstenerse en la investidura de Rajoy y hubiera votado en contra, como hizo Elorza y otros 14 diputados. “Al final lo que está reconociendo es que el PP iba a gobernar”, ha afirmado Cornejo sin aclarar si el PSOE respaldará esta iniciativa.

El número dos de Susana Díaz ha terminado de explayarse con una alusión a Pedro Sánchez sin mencionarlo: “Hay quien se mira al espejo y se cree el más guapo del mundo”.