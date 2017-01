Susana Díaz promete más personal en Urgencias y bajar la lista de espera

En Alcalá de los Gazules, un pueblo que vota al PSOE desde el comienzo de la democracia en todas las elecciones, la presidenta de la Junta. Susana Díaz, ha apelado al compañerismo, a la unidad en su partido para devolver la ilusión a sus militantes y votantes y “volver a ganar elecciones cuanto antes”, pero sin dar ninguna pista sobre su candidatura a la Secretaría General del PSOE que todos en su partido dan por hecho. Díaz no ha hecho ninguna referencia a Pedro Sánchez, que a la misma hora en Dos Hermanas (Sevilla) sí ha dejado claro que concurrirá como candidato a las primarias socialistas.

Ha recordado los 500 millones de euros de incremento en el Presupuesto de este año, la oferta pública de 3.000 plazas, y la estabilidad laboral de 15.000 interinos

Como presidenta de Andalucía ha reivindicado lo que ha hecho su partido en Sanidad en esta comunidad, aunque ha reconocido errores como otras veces y ha anunciado un mayor esfuerzo para “actualizar” el sistema público sanitario. Tras arremeter contra PP y Podemos por ir juntos en manifestaciones contra su política sanitaria, ha recordado los 500 millones de euros de incremento en el Presupuesto de este año, la oferta pública de 3.000 plazas, y la estabilidad laboral de 15.000 interinos. “Hay que mejorar, hay que hacer muchos más”, ha enfatizado, prometiendo más personal en Urgencias y bajar la lista de espera. “Hay que blindar lo que hemos hecho, pero dando un paso más. Hay que actualizar la sanidad pública, pero habrá que pagarlo”, ha manifestado.

Primarias

Díaz ha clausurado unas jornadas para conmemorar el 130 aniversario de la agrupación socialista más antigua de España, la de Alcalá de los Gazules, un pueblo en el corazón del parque natural de Los Alcornocales, en la provincia de Cádiz, cuna de varias sagas de socialistas como los Pizarro, Aído y Perales, todas con algún representante en el acto de esta mañana en un convento de dominicos desamortizado. Ha llegado al recinto media hora más tarde de lo previsto y ha recorrido las calles abrazando y besando a sus vecinos. A la entrada ha contestado a los periodistas que le han preguntado sobre la candidatura. “Eso ahora no toca”, ha dicho para reiterar que lo que toca es ofrecer un proyecto político a España.

Ha partido del evento histórico de esta localidad para reivindicar “sin complejos” lo que ha hecho el PSOE durante los años que ha gobernado España y ha instado a “aprender de esa historia la necesidad de estar más unidos que nunca” para volver a “ilusionar” y “recuperar la confianza de los ciudadanos”. Díaz ha hecho constantes alusiones al compañerismo y a alegrarse de lo bueno que le pase a cualquier socialista “sea quien sea”. “No voy a parar hasta conseguir que el único apellido o etiqueta que tengamos sea el de compañero y compañera”.

Ha pedido a su partido huir “de los líderes que no quieren controles” y confían toda su acción política a la llamada a las bases porque “siempre nos llevan al caudillismo”

Aún sin aludir de forma expresa a las primarias socialistas, sí ha mencionado que este es un año de congresos para todos los partidos. “Es un año para fortalecernos, quien lo haga bien, ganará las elecciones y quien no, perderá”. Han sido constantes también las críticas veladas a Podemos. “No nos van a dar lecciones”, ha dicho instando a su partido a no tener complejos con un partido que no ha aportado nada a la historia de España como sí ha hecho el PSOE. “Cuando tengan algo que aportar que vengan y nos lo digan”. Varias alusiones dirigidas a Podemos pueden también interpretarse como indirectas a Pedro Sánchez. “Seamos más PSOE que nunca, no nos disfracemos, no aparentemos lo que no somos”. También ha pedido a su partido huir “de los líderes que no quieren controles” y confían toda su acción política a la llamada a las bases porque “siempre nos llevan al caudillismo”.

Díaz ha mencionado a Alfredo Pérez Rubalcaba para mostrarse orgullosa de compartir con él cartel en las jornadas de Alcalá de los Gazules. El exsecretario general del PSOE dio una conferencia ayer tarde y luego cenó con Susana Díaz en Sevilla, pero no se les ha visto juntos, como el entorno de la presidenta esperaba. Sí ha estado la que fuera número dos de Rubalcaba en el PSOE, Elena Valenciano. El alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, hijo del número dos de Manuel Chaves en el PSOE andaluz más de dos décadas, ha protagonizado la anécdota de la jornada al presentar a la secretaria general del PSOE andaluz. “Susana Díaz y yo tenemos muchas cosas en común, hemos estado en las Juventudes Socialistas y los dos somos hijos de fontaneros, ella de un fontanero de verdad, yo de un fontanero de la política”. La presidenta ha recordado que desde las Juventudes Socialistas al hijo de Pizarro le llamaban ‘el Patas’ por sus piernas largas.