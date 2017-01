«El único que ha pagado he sido yo: si Miguel Carcaño no confiesa, estaría en la calle»

Se suceden las reacciones tras conocerse que la Policía retomará la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el río Guadalquivir. Cuando se cumplen ocho años de la desaparición de la joven sevillana, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado que se van a llevar a cabo las medidas necesarias siempre que cuenten con el respaldo de la Justicia. Mientras, el padre de la desaparecida, Antonio del Castillo, recordó que a día de hoy todavía no sabe qué pasó con su hija. Su mujer, Eva Casanueva, dice intentar no desatar las ilusiones pero espera que ésta sea la definitiva y “termine esta pesadilla”.

Del Castillo, en declaraciones a ‘La Razón’, asegura que “tras ocho años, tiene que ser algo muy casual que aparezca el cuerpo”. Reconoce que viven los días con “desesperación”. “Se va perdiendo la esperanza, pero no la dejamos. Hay quien dice que en esta próxima búsqueda, si la hay, no podamos encontrar nada. Confío en los avances. Valoro que la Policía esté encima y comprendo que no puedan buscar si no existe indicio alguno”, sostiene.

Sobre el caso en particular, por el que sólo está cumpliendo pena Miguel Carcaño, el padre de la joven mantiene una hipótesis: “Si no dicen dónde está el cuerpo es porque algo más ocurrió o alguien más entraría en prisión”. Además recalcó que a día de hoy él es el único que parece haber pagado por la desaparición de Marta del Castillo. Tuvo que abonar más de 6000 euros por los recursos y costas perdidas ante Samuel Benítez y el hermano de Carcaño ante el Tribunal Supremo.

“Soy el afectado y encima soy el que paga”, declara. Por su parte, a Miguel Carcaño le restan aún 12 años de pena y en teoría le corresponden ya los permisos respectivos. “Debe cumplir la pena íntegra. Sería muy duro que a los ocho años estuviera por la calle”, sentencia.

Por su parte, Eva Casanueva atendió a las cámaras de ‘Espejo Público’, el programa que elaboró un informe que se presentó al juez y que ha provocado la reactivación de la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. “Prefiero no tener una ilusión muy elevada, pero ojalá se encuentre a mi niña y acabe esta pesadilla”, afirma.

El rastreo se llevará a cabo en un punto muy concreto del río Guadalquivir, concretamente en el muelle ubicado en el conocido como río muerto, cortado a corrientes con motivo de la Expo de 1992 de Sevilla. El técnico del georadar, Luis Alvial, que colaboró en la búsqueda, la cual fructificó el informe, afirma que las señales recibidas determinan un área que podría resultar de interés.