Susana Díaz inicia una campaña para ganarse a la militancia

Susana Díaz iniciará su campaña para liderar el PSOE el próximo fin de semana. La presidenta de la Junta de Andalucía no anunciará su candidatura hasta que no se abra el proceso de primarias que hoy fija el comité federal del PSOE para mayo, pero hasta entonces intensificará una agenda de contactos con la militancia por todo el país que arranca el fin de semana del 20 al 22 de este mes en varias provincias de Castilla y León.

Según publica hoy el periódico 'El Norte de Castilla', Susana Díaz visitará Salamanca el viernes día 20 por la tarde; al día siguiente, sábado, tendrá otro acto en Palencia al mediodía y el domingo, día 22, acudirá a León, posiblemente no a la capital, sino a otra ciudad importante de la provincia. Díaz deja para otro fin de semana las visitas a Burgos y Valladolid. La primera provincia es la del secretario regional socialista, Luis Tudanca, uno de los firmes defensores de Pedro Sánchez. Valladolid es territorio de Javier Izquierdo, secretario provincial, y Óscar Puente, alcalde de la capital del Pisuerga, los dos también seguidores de Pedro Sánchez.

Diferentes dirigentes del PSOE andaluz del entorno de la presidenta han recalcado en la última semana que Susana Díaz no anunciará su candidatura hasta que no se convoque el proceso de primarias. Aún así, Díaz, que ha mantenido reuniones y conversaciones telefónicas casi a diario con dirigentes de todas las federaciones socialistas, arranca un periplo cara a la militancia en un territorio hostil a priori, por ser controlado por Óscar López, que fuera número dos de Pedro Sánchez. Sin el cartel de candidata salvo sorpresa de última hora, Díaz se presentará como secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta andaluza para explicar su proyecto político sobre por dónde debe caminar el partido para salir a ganar elecciones y el país para crecer económicamente. En este contexto será difícil que no se le vea como candidata in pectore. Algunos socialistas de Castilla León que no ven con malos ojos a la andaluza albergan incluso la esperanza de que sea en esta tierra donde anuncie su candidatura.