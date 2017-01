«Está claro que algo se ha hecho mal en la convergencia de hospitales»

Como anterior consejera de Salud, ¿cómo ve las mareas que están levantándose en Andalucía?

La clave de éxito de los sistemas sanitarios es garantizar la accesibilidad para las patologías más frecuentes, es decir centros de salud en entorno cercano, y concentrar capacitación técnica y experiencia del personal para patologías graves y técnicas complejas. Los procesos que se diseñaron en su momento iban en esta dirección. Por un lado, la política de los CHARE, para que una persona con un infarto sea atendida a menos de 30 minutos de cualquier punto, pero para patología de grave riesgo se busca garantía de éxito mediante inversión técnica y que quienes atienden tengan un número de casos suficientes que le permitan tener un entrenamiento experto.

¿Y qué ha pasado?

Así se diseñó la convergencia entre hospitales. Algunos le han llamado fusión, no fue tal. Dicho esto, está claro que algo en el camino se ha hecho mal, algún planteamiento ha sido erróneo y el gobierno no ha tenido ningún problema en escuchar lo que los ciudadanos demandaban en las calles de Granada, y en retomar medidas que por motivos distintos no han funcionado. Ahora hay un proceso de diálogo abierto y sincero, con la mano tendida por parte de la Consejería de Salud, que retoma su hoja de ruta. Esto en política es muy importante. Que haya idea, empuje, innovación, para garantizar el éxito en los tratamientos de la salud y escuchar la demanda de población, que si está en la calle es porque no comparte planteamientos o porque las cosas no han funcionado. Además hay una legítima aspiración, que yo comparto, de que los servicios públicos sean esenciales para el futuro. Los ciudadanos también expresan lo que el Gobierno traslada. La sanidad, la educación, las políticas sociales, las pensiones deben tener una línea de seguridad para que se diseñe la arquitectura territorial que sea, todos seamos iguales. Ese es el debate al que estamos asistiendo.

¿Qué pasa con el sector instrumental? C's expresa dudas sobre su verdadera reducción.

C's pidió, y me parece muy importante para dar credibilidad a su capacidad de influencia sobre el gobierno, auditar cómo se habían ejecutado los pactos, entre ellos que los entes no sociales tuvieran presupuesto menor, sobre todo en explotación. Los debates se centraban en el sostenimiento de los servicios públicos, pero ahora que se vuelve a tener capacidad de inversión los entes no sociales pero inversores, como la empresa de obra pública (AOPJA), la de vivienda y suelo (AVRA), los que llevan metros, necesitan tener más medios. Ese ha sido gran parte del debate con C's.

Pero parece que no se han reducido todos los comprometidos.

El debate parte de un apriorismo, la demonización de los entes instrumentales, de su personal, su retribución o sus sistemas de control, que no se corresponde con la realidad. No obligatoriamente es bueno reducirlos. Si es a costa de la inversión o de las políticas sociales muchos no estarían de acuerdo. Además, hay diferentes registros. El de la comunidad, el del Ministerio de Administraciones Públicas y otro que hace cada año la Intervención General del Estado, que consolida a efectos déficit ahora a los consorcios de transporte, que son con los ayuntamientos, de ahí la confusión. C´s lo entiende, pero sigue queriendo un ajuste de gasto de explotación. Hemos hecho un nuevo esfuerzo y ahí está en los presupuestos.

¿Se cumplirá el déficit?

Cumpliremos, pero el dato no lo sabremos hasta final de año. Las cifras parciales son poco robustas. Se lo digo al ministro, hay que cambiar el análisis. Cataluña está en un 0,3%, igual que nosotros. Está muy artefactado.

¿Y el pago a proveedores?

Según el último dato, de octubre, somos la que menos tarda de las comunidades de régimen común, 13 días. Estoy ilusionada con el decreto de garantía de tiempos medios de pago,que ayuda a discriminar aquellos que son más dependientes las nóminas. Este año, como Consejería, tenemos dos medidas por desplegar en toda su dimensión, los tiempos de pago y las cláusulas sociales, en la confianza de que dignifiquen las condiciones laborales de contratas y subcontratas y proveedores. Son pequeños pasos en toda una gran reforma laboral por hacer.

En cuanto a las plantillas de trabajadores públicos, apunta la rebelión de los interinos

Hay que exigir la retirada de la tasa de reposición, que es responsable de que el nivel de temporalidad sea muy alto. Hay que revertirlo dando estabilidad.

¿Cuándo culminará el proceso iniciado en las plantillas sanitarias?

Será de forma paulatina, de acuerdo con las organizaciones sindicales,para que no se altere el funcionamiento de servicios, que no se obligue a cambiar de médico o se modifique la cartera de servicios porque salgan profesionales. Intentamos que la temporalidad se convierta en empleo estable, y que nuestros procesos no tengan efecto llamada al resto del Estado. Debería volver a hacerse a nivel nacional, como la estabilización en salud hace 7 años, que se convocaron más de 20 mil plazas al unísono, lo que permitió que cada profesional optara en su comunidad.