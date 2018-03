La UAL se suma a la concienciación sobre el virus del papiloma humano Gabriel Aguilera y Gabriel Fiol, durante la celebración de esta primera jornada en la UAL. / IDEAL La Facultad de Ciencias de la Salud de la UAL realiza una jornada con motivo del primer Día Internacional de Concienciación del VPH J. L. P. ALMERÍA Lunes, 5 marzo 2018, 00:18

La mayor parte de la población sexual activa, un 80% aproximadamente, ha estado en contacto con este virus en alguna ocasión, por lo que la labor preventiva que acaba de emprenderse desde la Sociedad Internacional del Virus del Papiloma Humano, recogida por parte del Grupo Andaluz para el Estudio y Prevención del VPH y puesta en escena en la UAL, es de enorme importancia. Ayer se celebró por primera vez un día dedicado a este virus, y desde la Universidad de Almería se tuvo en cuenta para «continuar con todo lo que se plantea dirigido no solo a la comunidad universitaria sino a la sociedad general».

Gabriel Aguilera, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, recordó, no obstante, que «se logra que los profesionales sanitarios que salen de ella estén preparados en todos los temas».

Dejó claro que «el contacto con los profesionales que vienen de fuera siempre es atractivo para el alumnado porque es algo que le aporta mucho». Aguilera repasó el contenido de la jornada, puesto que se compuso de «una mesa informativa donde se ha dado material para los interesados sobre un asunto no muy conocido al menos en muchos foros, la ocasión de tener cerca de quienes de primera mano están tratándolo diariamente, y de una conferencia finalizada con preguntas tras una exposición muy interesante del doctor Gabriel Fiol y de su equipo de colaboradores».

En ese sentido, el ponente principal es coordinador y miembro del citado Grupo Andaluz para el Estudio y Prevención del Virus del Papiloma Humano, encantando con el buen acogimiento en la UAL: «Ha puesto todos los medios necesarios a nuestra disposición y es muy de agradecer que podemos extender esta jornada a los estudiantes y a la población en general».

Fiol subrayó que se está hablando de «un virus que es muy prevalente, que se contagia casi siempre durante las relaciones sexuales y que está directamente implicado en el cáncer de cuello uterino», matizando que «si no hay virus, no puede haber cáncer, lo que no significa que cada vez que haya virus haya cáncer». Siendo esa la principal, es origen de otras patologías oncológicas como son «cáncer de vulva, de vagina, de pene, de ano e incluso faríngeo», también «de algunas otras patologías benignas, con lo cual es importante que concienciemos sobre su prevención».

Ya en clave preventiva, este especialista relató que «para el cáncer de cuello hay una serie de patologías previas antes de llegar a él, que son displasias cervicales sobre las que se hace la prevención secundaria con citología o bien actualmente con 'tipaje' viral». En todo caso, se hace necesaria una concienciación vacunal, «prevención primaria».

Tras todo lo expuesto, el doctor Gabriel Fiol, ginecólogo, precisó que «tampoco hay que magnificar la situación, ya que es un cáncer que se puede prevenir, que además hay que vacunar tanto a mujeres como a hombres, disminuyendo así la incidencia, y con un poco de conciencia se puede avanzar mucho». De ahí esa celebración del 4 de marzo a la que se ha sumado la UAL.