La Feria de las Naciones de la UAL impulsa la movilidad internacional

La Feria de las Naciones de la UAL celebró ayer una nueva edición bajo el lema de 'No renuncies a conocer tu mundo'. Es el tercer año que se desarrolla este evento en el campus de La Cañada, en una actividad con la que se pretende dar una información directa a los alumnos y, a la par, acercarse al conjunto de los ciudadanos.

El programa 'Internacionalización en casa' es quien la volvió a impulsar un año más, generando un buen ambiente que estuvo acompañado de ganas de participación por parte de la comunidad universitaria. Como señaló el rector durante la inauguración oficial «personalmente, y para mucha gente también, quizá sea uno de los días más bonitos del campus». El rector disfrutó de la Feria de las Naciones, comprobando que en efecto «los estudiantes internacionales de la UAL están muy contentos por la oportunidad que se les da de expresarse y mostrar sus costumbres». Carmelo Rodríguez desveló el alto grado de satisfacción del alumnado extranjero una vez pasada su experiencia en Almería, ya que «nos consta porque en las encuestas de las que disponemos la UAL está muy bien valorada; no hay mejor marketing para una universidad que el de sus propios alumnos, y si además se trascienden las barreras nacionales, mejor». Los objetivos de este año fueron muy concretos, invitando a los estudiantes a que vivan una experiencia académica y personal del extranjero que les aporte nuevas cosas tanto en su formación como en su desarrollo. En ese sentido, se programaron numerosas actividades culturales y juegos, así como actuaciones de DJ's en un entorno en el que primó la convivencia, la interculturalidad y un mensaje claro, es necesario mejorar unas cifras que indican que el 80% de los alumnos no aprovecha las opciones que se les plantean de internacionalización. El objetivo más inmediato es que de un 20 a un 25% pueda vivir esta experiencia cada año». Esta labor está contando con el trabajo conjunto de la Fundación Universidad de Almería, del Centro de Lenguas y de la ESN, que se están volcando en la difusión y que ya están consiguiendo los primeros frutos, ya que, por ejemplo, los Erasmus han aumentado en casi un 50%. Una vez que los alumnos conocen la oferta disponible, se suele aumentar de forma considerable la solicitud de becas, algo que desde la Universidad de Almería ya catalogan como un auténtico «virus de la internacionalización».

Crisol de culturas

La Feria se consolida y prueba de ello es que estuvieron presentes 38 países, la mayor parte europeos, pero por primera vez de los cinco continentes, porque se sumó Australia. La jornada arrancó con un desayuno de convivencia en el que estuvo presente el rector junto con personal de 60 universidades extranjeras que participan durante estos días en Almería la 'International Week'.

España es, en estos momentos, el principal país receptor de estudiantes Erasmus por atractivos que se ven reflejados en Almería y su campus de una manera más que significativa. La UAL está, de hecho, recibiendo a más alumnos de los que envía a otras universidades mundiales, para lo que la universidad almeriense está acometiendo un gran esfuerzo. En la actualidad se está atendiendo toda la demanda existente, con un impacto económico notable en la economía provincial que se sitúa alrededor de los cuatro millones de euros. La Feria de las Naciones se adelantó, además, al reto de la Comisión Europea de responder a la demanda de profesionales altamente cualificados y atraer talento extranjero. El vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas, también se mostró muy satisfecho con la jornada, ya que reconoció que «se han derribado barreras y borrado las fronteras», abundado al respecto del objetivo principal marcado que no era otro que «nuestros estudiantes locales vean que pasar a la internacionalización no significa ninguna gran dificultad y se vayan animando a hacer movilidad, porque todavía hay un porcentaje elevado de estudiantes que no se deciden». Cuevas facilitó datos arrojados en una encuesta muy amplia con unos 1.500 estudiantes entrevistados para analizar los motivos y aseguró que «hay razones que sorprenden, como el alto número de gente que tiene una edad y que está ya establecida, con una familia».