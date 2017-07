Dalías se estrena como sede universitaria En la primera jornada se analizó cómo se pueden combatir los efectos del cambio climático con una buena gestión ambiental. El municipio debuta con un seminario que analiza la gestión de los espacios verdes urbanos J. L. PASCUAL Almería Jueves, 6 julio 2017, 01:27

Ayer comenzó la andadura de Dalías como sede de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería, una fuerte apuesta por parte de este municipio almeriense que, de momento, cristaliza con el seminario 'Gestión sostenible de los espacios verdes urbanos', que se espera que sea el origen de una larga relación con este evento académico. El debut no ha podido ser mejor, ya que la temática ha generado un gran interés y ha provocado que se cubran todas las plazas disponibles.

La vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes de la Universidad de Almería, María del Mar Ruiz, fue la encargada de inaugurar este seminario agradeciendo, en primer lugar, la predisposición del Ayuntamiento de Dalías y del histórico Casino de la localidad para acoger este curso sobre un tema que está de plena actualidad. En este sentido, la vicerrectora señaló que «La preocupación por el medio ambiente está generando la necesidad de encontrar un modelo de desarrollo sostenible en el que las ciudades y los espacios verdes puedan convivir y además sean espacios verdes sostenibles en función del entorno, ciudad, clima y condiciones naturales de donde estén».

Vocación de continuidad

El alcalde de Dalías, Francisco Giménez, mostró, por su parte, la intención del consistorio de que esta colaboración que se ha abierto con la UAL a través de los Cursos de Verano se amplíe a otras actividades durante el resto del año. Sobre el seminario señaló que «para mí como alcalde es peligroso hablar de que muchos de los espacios verdes del casco urbano no son los más adecuados. Seguramente todos los alcaldes que hemos pasado por Dalías hemos plantado una planta o un trozo de césped haciendo lo que creíamos mejor, pero que resulta que no era lo más adecuado y ahora estamos sufriendo las consecuencias del mantenimiento. El problema no es sembrar una especie tropical o exótica, sino el mantenimiento y los problemas que trae consigo. Este curso servirá como un estudio de mejora de cara al futuro para aprender de los errores». Por su parte, el presidente del Casino de Dalías, José Gabriel Lirola, mostró su satisfacción por el hecho de que este edificio acoja uno de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería. El Casino, como muestra de agradecimiento, dejó sus puertas abiertas en una señal simbólica de bienvenida a la UAL. Además, anunció que «una de nuestras salas se va a convertir en aula de los Cursos de Verano y por eso va a recibir el nombre de Aula Cursos de Verano UAL, por eso creo que es un día importante para el Casino». El responsable del Jardín botánico La Almunya del Sur y codirector del curso, Carlos Collado Pérez, también quiso en la jornada inaugural señalar la importancia del mismo «para hacer ver los errores que se siguen cometiendo en la gestión de los espacios verdes urbanos».

Collado aseguró que «la sociedad, el progreso y nuestros hábitos están degradándolo todo como la peor las plagas bíblicas: bosques, yacimientos de petróleo, minerales, reservas de agua, cambios del uso del suelo, emisiones de CO2, sumándoles la superpoblación con alrededor de 7.000 millones de humanos con sus nuevos y destructivos hábitos». Ante esto «necesitamos mucho más que una gestión sostenible de los espacios urbanos, pero esto puede ser un granito de arena para cambiar muchos de los malos hábitos: jardines de césped, piscinas, especies de plantas exóticas que inundan jardines tanto públicos como privados». Por último, la directora de CECOUAL y de este Curso de Verano, Esther Giménez, habló de la sobreexplotación de los recursos como el más preciado por nosotros como el agua. «Para combatir el cambio climático una de las cosas que podemos hacer es una buena gestión de esos espacios verdes urbanos, que no son algo aislado sino que están conectados con el resto, porque todos vamos en el mismo barco. La formación en jardinería será necesaria».