El impacto de la robótica en la sociedad, a estudio en la UAL

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Almería ha organizado la mesa redonda ‘El futuro de la robótica: Legislación europea, tecnología y artes’ en el Salón de Grados del Paraninfo. El objetivo de la mesa redonda ha sido dar a conocer el actual marco normativo de la robótica en la Unión Europea y debatir sobre su futuro y sus posibles efectos, según ha destacado la técnico responsable del CDE, Noemí López, que ha afirmado que “la creciente tecnificación e inclusión de los robots y la inteligencia artificial es cada vez mayor, además la UE está ahora legislando sobre el tema por lo que vimos conveniente abordar el tema de la robótica y su repercusión en el mundo de la agricultura o su imagen en las artes y las letras”.

Tras la proyección de la película ‘Ex Machina’ ha comenzado la mesa redonda que ha estado moderada por el abogado y Doctorando en Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, Alejandro Zornoza, que ha señalado que “la presencia de los robots en nuestra vida va a más. Por ejemplo, a principios de año se celebró en Londres una conferencia sobre robots sexuales, un tema muy polémico porque hay personas que piensan que los robots deberían tener la posibilidad de oponerse a que se practiquen con ellos determinadas prácticas y es que se está produciendo una humanificación de la tecnología imparable”.

Zornoza ha hecho alusión también a los robots diseñados para cocinar, que “no tienen que tener en cuenta que una persona puede ser alérgica o no a un alimento determinado. En los restaurantes es muy normal que haya una carta específica pero si no hay una norma ética o documento ético que te obligue a ello este componente social desaparece y puede suponer un riesgo para la sociedad”.

Sobre la globalización de la moral el abogado y moderador de la mesa redonda ha sido contundente, debido a que “nosotros tenemos una sociedad basada en unos valores éticos y morales que son un producto cultural, hasta no hace mucho en España el matrimonio homosexual no estaba permitido y la homosexualidad estaba perseguida por ley, hay una serie de realidades históricas que nos acompañan y han ido definiendo como es nuestra sociedad actual. Tratar de trasladar estos valores a una tecnología de un modo global o universal es imposible porque no todas las sociedades tienen las mismas pautas y las mismas raíces culturales”.

En la mesa redonda también han participado el profesor de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UAL, José Antonio Piedra Fernández con la ponencia ‘Estado del arte en Inteligencia Artificial’ y Francisco Rodríguez Díaz, profesor de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UAL quién ha expuesto ‘La oportunidad de la utilización de robots en la agricultura’. Por último, la Doctoranda de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la UAL, Raquel Fernández Cobo ha finalizado la mesa redonda con ‘¿Sueñan los hombres con mujeres mecánicas? De Frankenstein a la filosofía transhumanista y otras ficciones de los cuerpos posibles’. La era de los robots, androides y otras manifestaciones de Inteligencia Artificial desencadenarán una nueva revolución industrial que afectará a todos los estratos de la sociedad actual. Su desarrollo plantea cuestiones legales y éticas que requieren una pronta intervención de la UE para estar a la vanguardia de investigación en robótica e inteligencia artificial.

El Parlamento europeo ha pedido a la Comisión que elabore una directiva en Derecho Civil sobre robótica que regule aspectos tales como la definición y clasificación de robots, investigación y desarrollo, principios éticos, derechos de propiedad intelectual, creación de un registro de robots y de la Agencia Europea de robótica e Inteligencia Artificial así como, responsabilidad civil y empleo.