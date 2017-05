La UAL se sitúa entre las mejores en la Ingeniería Química

La Fundación CYD ha elaborado una herramienta telemática que permite identificar las universidades españolas y los estudios que mejor se adaptan a los intereses. De este estudio, que ha analizado 17 ámbitos del conocimiento y 1.741 titulaciones de 69 universidades privadas, 50 públicas y 32 privadas, se desprende cuáles son las mejores universidades de España y las que mayor rendimiento obtienen.

En este sentido, la Universidad de Almería es una de las más prestigiosas en el área de Ingeniería Química. La pregunta a la que responde este estudio no es exactamente qué centro es el mejor, sino cuáles son los mejores en cada área. El ranking por ámbitos de conocimiento queda así en el caso de Ingeniería Química: Almería, Barcelona, Jaume I de Castellón, Politécnica de Catalunya, Salamanca.

Para elaborar este ranking la Fundación CYD ha analizado variables como la tasa de graduación, los estudiantes acogidos de otras comunidades autónomas, los fondos externos de investigación, las publicaciones por profesor, las patentes concedidas por profesor, los ingresos por licencias, las tesis doctorales internacionales o las prácticas en empresas.

Después de que en pasadas ediciones este estudio mostrase las mejores universidades para estudiar carreras como Biología, Física, Historia, Matemáticas, Medicina, Psicología, Química, Sociología o Trabajo Social, la cuarta edición del ránking muestra especial interés por las ingenierías además de por Economía y Empresariales.

El director de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Almería, Antonio Giménez, aseguró, tras conocer el resultado de este ranking, que “estamos muy contentos por la aparición del grado de ingeniería química, es verdad que es un título que tenemos desde hace muchos años aquí, en la Universidad de Almería, y que está muy bien complementado el grado, el master y los estudios de doctorado. El grupo docente y de investigación que soporta ese título tiene muy buena capacidad y un gran nivel de investigación nacional e internacional”.

Giménez no escondió que ha sido una sorpresa, ya que “sabíamos que estábamos muy bien, pero no lo esperábamos. Se valora la capacidad docente, que los alumnos tengan disponibilidad a la hora de realizar prácticas en empresas a la vez que estudian y el poder acceder a trabajos de investigación, que no sea sólo el Grado y se acabó y no haya más formación para el alumnado de Ingeniería Química. Aquí hay una estructura que está muy bien hecha y que está preparada para acoger al alumno desde el Grado hasta su nivel final”.

En la actualidad, de nuevo ingreso hay alrededor de 40 alumnos, y tal y como indica Antonio Giménez, sobre todo “lo que está especializado el grupo es en el estudio de las microalgas en diferentes campos de aplicación. Desalación de aguas, generación de biodiesel, medicamentos, alimentos… ayuda a que en muchos proyectos de investigación nacionales e internacionales los alumnos puedan desarrollar sus trabajos de fin de grado o máster”.

El vicepresidente de la Fundación CYD, Francesc Solé, destacó que el estudio "muestra la elevada diferenciación de las universidades españolas, que se corresponde con la evolución y diversidad de la demanda social. Ello muestra la labor realizada por las instituciones universitarias, entre las que contamos con universidades de muy diferente tamaño, públicas o privadas, presenciales u on-line, de larga trayectoria o de más reciente creación”.