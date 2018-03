Vuelven a rastrear los alrededores de la depuradora, donde el padre de Gabriel encontró "entre cañas" la camiseta EFE El padre señala que no sabe si la prenda estaba seca o mojada porque no la tocó para que la Guardia Civil la pudiera investigar FRAN GAVILÁN Lunes, 5 marzo 2018, 15:04

Efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil, así como los canes del Servicio Cinológico, van a continuar rastreando "más a fondo" los alrededores de la depuradora y otras localizaciones cercanas donde el padre del pequeño Gabriel, en compañía de su pareja, Ana, hallaron el pasado sábado la camiseta del niño de ocho años "entre cañas". El hallazgo de ADN en el tejido, una prenda de interior de color blanco y talla infantil, que llevaría puesta el pequeño Gabriel en el momento de su desaparición, ha provocado que los efectivos de rastreo vuelvan a poner énfasis en esta zona y en los acantilados cercanos, donde agentes del Servicio de Montaña de la Guardia Civil se han trasladado desde Granada para buscar con más efectividad.

Según ha indicado esta mañana Ángel Cruz, padre del menor, la camiseta la divisó cuando el pasado sábado decidió dar un paseo en compañía de su pareja por el lugar donde suelen "sacar a los perros". "Me agobiaba estar en casa, necesitaba salir a buscar a mi hijo", ha indicado, al tiempo que ha concretado que la prenda "no estaba a la vista", sentido en que se metió "entre unas cañas" y la divisó. En este sentido, ha asegurado que no sabe si la camiseta estaba seca, según han señalado algunos medios esta mañana, porque no la tocó. "Yo no toqué la camiseta, avisé inmediatamente a la Guardia Civil", ha indicado.

Desde Níjar, el portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, David Domínguez, ha señalado que la búsqueda sobre el terreno se mantiene en un radio de seis kilómetros "como en estos días atrás" mientras que en "lugares selectos" se ha ampliado hasta en 12 kilómetros.

"La búsqueda se mantiene como días atrás, volverán a pasar los perros y las patrullas de seguridad ciudadana, no se descarta nada", ha explicado el portavoz, quien ha asegurado que la Benemérita no va a "descartar ningún esfuerzo aunque haya que mirar tres veces en el mismo sitio", aunque se han concentrado esfuerzos en puntos concretos de "peor accesibilidad" como "cuevas, pozos" y otros espacios en los que haya "probabilidad de que esté ahí y no lo hayan visto".

Tras confirmar que las malas condiciones meteorológicas que acompañan la búsqueda desde el pasado miércoles hacen imposible emplear durante la jornada medios aéreos, Domínguez ha recalcado que el deseo de la Guardia Civil es que el niño "aparezca bien y lo antes posible". "Para nosotros es negativo cada minuto que pasa", ha apostillado el portavoz