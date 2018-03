El IES Villa de Níjar participa en un proyecto europeo sobre la naturaleza Los alumnos de cuatro países europeos, durante su primera jornada en el IES Villa de Níjar. / IDEAL Docentes y alumnos de Turquía, Polonia, Hungría y la República Checa se encuentran durante esta semana en Almería trabajando en común J. L. P. ALMERÍA Jueves, 22 marzo 2018, 00:24

Desde el pasado lunes profesores y alumnos de diversos países de Europa visitan el IES Villa de Níjar. En concreto, además de los docentes implicados en el proyecto continental en el IES Níjar, unos 12 profesores y 20 alumnos, se recibió a 37 profesores y alumnos del resto de centros. Los estudiantes se quedan en casas de alumnos del IES Villa de Níjar que han participado, ya sea viajando o preparando materiales diversos.

La jornada corresponde al encuentro Erasmus+ en el que participa el IES Villa de Níjar. Es la primera de las jornadas de intercambio entre todos los participantes en Almería.

La actividad comenzó con la entrega de acreditaciones y documentación, así como la bienvenida por parte de la coordinadora del Programa Erasmus+ del IES Villa de Níjar, Elena Viñolo Hernández.

Posteriormente, hubo una división en tres grupos, realizándose una lección de historia a cargo de la profesora María Jesús Rodríguez, de ciencias, con Isabel Balsalobre y Encarni Ruiz, y de inglés, con el profesor Óscar Romero. También se realizó un taller de elaboración y degustación de paella en las instalaciones del centro y una visita guiada por tres alumnos del IES Villa de Níjar, Carmen Asensio, Joaquín Galera y Cristina Sánchez, que recorrió el barrio alfarero, la Atalaya, el Museo del Agua, plaza de España y el telar de jarapas, concluyendo con una recepción en el Ayuntamiento de Níjar. Tras la jornada inaugural, se programaron excursiones y visitas a diferentes lugares como la Plataforma Solar y la almazara en Tabernas, Cabo de Gata, incluidos los centros de interpretación, así como a la Alhambra de Granada, petición de los participantes europeos.

Fuente de riqueza

El programa en el que participa el IES Villa de Níjar se llama 'Nature as the source of our wealth'. Es una iniciativa financiada por la UE que busca la convivencia y el intercambio de experiencias entre alumnos y profesores de diversos centros de secundaria. Tiene una duración de 2 años escolares, concretamente los cursos 2016-2017 y 2017-2018.

El objetivo de el programa es investigar sobre el lema común en la zona correspondiente a cada centro escolar, tanto a nivel local como nacional. Después, se prepara el material en forma de presentación fotográfica digital o vídeo y los alumnos lo exponen en cada reunión. El idioma común es el inglés, así que todos los materiales y exposiciones orales se realizan en esta lengua. En este proyecto están participando cinco centros de secundaria de Europa, caso del propio IES Villa de Níjar, Naciye Mumcuoglu Anadolu Lisesi de la localidad turca de Konya, Gymnázium Jiráska de Litomysl, en la República Checa, Techniczne Zaklady Naukowe de Czestochowa, en Polonia y Józdef Attila Grammar School de Makó, en Hungría. El centro húngaro es el coordinador general del proyecto, de manera que ellos son los que promueven e impulsan los ejes centrales de cada reunión y sus profesores los encargados de dotar de contenidos la web en la que se puede consultar lo relativo al proyecto en cuestión.