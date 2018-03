Últimas noticias confirmadas de Gabriel Cruz | En directo 01:28 Seguimiento con toda la información que se conoce hasta el momento después de hallar el cadáver del pequeño Gabriel IDEAL.ES Lunes, 12 marzo 2018, 16:37

16:26 Ana Julia Quezada llega a la finca en la que ocultó a Gabriel

La Guardia Civil ha trasladado a Ana Julia Quezada Cruz, la pareja del padre de Gabriel Cruz detenida como presunta autora de la muerte del niño de 8 años, a la finca de la localidad nijareña de Rodalquilar en la que ocultó al menor y en la que se está llevando a cabo un registro.

La mujer, que fue sorprendida en Vícar (Almería) este domingo con el cuerpo del niño desaparecido el 27 de febrero en Las Hortichuelas de Níjar (Almería) oculto en su maletero, ha llegado a la propiedad de la familia del padre del menor pasadas las tres de la tarde tras varias horas de trabajos sobre la zona.

Desde primera hora de la mañana, miembros de la Policía Científica se encuentran sobre el terreno y el entorno ha sido acordonado para evitar el paso de los numerosos medios que se encuentran en la zona próxima a la finca.

16:31 Colas multitudinarias en Almería para la capilla ardiente de Gabriel

Una hora y media antes de que empiece la capilla ardiente de Gabriel, el menor hallado muerto ayer tras haber estado doce días desaparecido, ya hay cientos de personas aguardando en el lugar en donde está prevista, el Patio de Luces del la Diputación provincial. Será a partir de las 17 horas cuando los almerienses puedan venir a mostrar su respeto y darle su último Dios al pequeño de ocho años cuyo fatal desenlace ha causado estupor en todo el país.

Galería. Sergio González Hueso

15:51 Trasladan el cadáver de Gabriel al tanatorio tras autopsia

El cadáver de Gabriel Cruz, el niño de 8 años hallado muerto en el coche de la pareja de su padre en Vícar (Almería), han sido trasladados al tanatorio de Almería desde el Instituto de Medicina Legal (IML), donde se le ha realizado la autopsia para determinar las causas de su muerte.

El cadáver ha sido conducido fuera de las instalaciones del IML poco antes de las 15:00 horas hacia el tanatorio y posteriormente sus restos mortales irán a la Diputación de Almería, en cuyas dependencias se ha instalado la capilla ardiente que podrá ser visitada desde las 17:00 horas por todo aquel que lo desee.

14.05 La autopsia revela que Gabriel pudo morir estrangulado el día que desapareció

El cuerpo del pequeño de Gabriel presentaba lesiones en cuello, según ha revelado la autopsia preliminar que se la ha practicado en el Instituto Anatómico Forense de Almería. Unas lesiones que, de acuerdo con los expertos serían "compatibles con el estrangulamiento o asfixia, aunque la causa de la muerte –insisten fuentes del caso- no será oficial hasta avanzar en los estudios forenses", lo que podría demorarse varios días. Los expertos no han podido certificar todavía si esas lesiones son las que provocaron la muerte o si fueron 'post morten'. Más información aquí

13.42 Zoido pide cautela y se remite a la autopsia para el "total esclarecimiento" de la muerte de Gabriel

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha insistido en su mensaje de cautela sobre la muerte del niño de ocho años Gabriel Cruz y se ha remitido a la autopsia, que es esperable que se conozca preliminarmente este lunes, para obtener el "total esclarecimiento" de las causas que rodean este caso. Zoido se ha referido de esta forma en una comparecencia en el Ministerio del Interior tras el acto de firma "histórica" con sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil del acuerdo sobre equiparación policial.

01:49 Vídeo.

13:10 La hija de Ana Julia Quezada, ingresada en el hospital de Burgos por ansiedad

La hija de 24 años de Ana Julia Quezada que reside en Burgos y que perdió a su hermana al caer al vacío en 1996 desde una ventana de la vivienda en la que residían se encuentra ingresada en el hospital de Burgos por una crisis de ansiedad.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, la joven, que reside en Burgos junto a su padre y cerca de la carnicería en la que trabajaba su madre, sufrió un ataque de ansiedad al conocer que su progenitora había sido detenida por la muerte del niño de 8 años Gabriel Cruz en Las Hortichuelas (Níjar, Almería).

13:07 La Guardia Civil registra la finca donde fue ocultado el cuerpo de Gabriel

La Guardia Civil tiene previsto una reconstrucción de lo sucedido durante los doce días en los que el pequeño Gabriel estuvo desaparecido hasta que su cadáver fue hallado cuando era trasladado en el maletero del coche de la novia de su padre, Ana Julia, que permanece detenida en la Comandancia de la Guardia Civil Almería, donde ha pasado la noche en sus calabozos.

Para la reconstrucción, los investigadores tienen previsto trasladar hoy a la detenida hasta el lugar, una finca propiedad de la familia paterna del pequeño situada en el Valle de Rodalquilar, a pocos kilómetros al sur de Las Hortichuelas, en el sentido opuesto hacia donde se centraron las batidas de búsqueda del pequeño Gabriel. Se trata de una finca con varios pozos que tiene una especial vigilancia por ser uno de los escenarios del crimen del menor.

Los registros en la finca familiar han comenzado poco antes de las 13.00 horas con la llegada de la policía científica al lugar, que rastrea palmo a palmo el terreno. Por el momento, la detenida permanece en la comandancia de la Guardia Civil en Almería.

EFE

13:01 La capilla ardiente con el cuerpo de Gabriel abrirá a las 17 horas en el Patio de Luces de Diputación

La capilla ardiente con los restos mortales de Gabriel Cruz, el pequeño de ocho años desaparecido el martes 27 de febrero y cuyo cadáver fue encontrado ayer en el maletero del vehículo que conducía la novia del padre, Ana Julia Quezada, principal sospechosa del rapto y muerte del pequeño, ahora arrestada, abrirá al público esta tarde a las 17 horas. El velatorio del pequeño podrá tener lugar después de que esta mañana se le haya practicado la autopsia, de la que se espera que se desprendan datos relevantes para la investigación como la hora del fallecimiento y las causas del mismo.

12:51 Los medios de todo el mundo se hacen eco del "triste final" del pequeño Gabriel

La historia del pequeño Gabriel Cruz ha conmocionado no solo a la sociedad española. El descubrimiento del cadáver en el interior del maletero del coche que conducía Ana Julia Quezada no ha pasado desapercibido a la prensa internacional. Ha traspasado fronteras yendo incluso más allá de la propia comunidad europea.

Países como Portugal, Francia, Reino Unido o Italia recogen la información del terrible hallazgo acontecido durante el mediodía de este pasado domingo 11 de marzo. La BBC informó de que el cuerpo del niño español Gabriel Cruz, apareció “en un coche”. El portal ‘France Tv Info’ recalcó que el maletero del coche era de “su madrastra”. Un caso que ya tiene estas claves confirmadas.

12:38 Altar espontáneo para Gabriel en 'La Ballena' de Almería

Decenas de personas han acudido esta mañana a dejar dibujos, velas, peluches o flores a 'La ballena', tal y como se conoce a la zona de la desembocadura de la Rambla situada en el parque de Las Almadrabillas, en un gesto de recuerdo a la memoria del pequeño Gabriel, el niño de ocho años que fue hallado ayer muerto en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, única detenida hasta el momento en el caso.

12:16 Los padres y compañeros del colegio de Gabriel lloran de rabia

Llanto e indignación se han mezclado esta mañana en el CEIP Virgen de Loreto en recuerdo del pequeño Gabriel Cruz, alumno de tercero de Primaria de este centro educativo almeriense. El patio del colegio ha sido el lugar elegido para guardar un minuto de silencio en el que han participado tanto los profesores como sus compañeros y padres y vecinos que han querido mostrar la solidaridad con la familia.

Gráfico Vídeo.

12:01 Aumentan a 2,42 millones los apoyos a la petición contra la derogación de la prisión permanente tras el caso de Gabriel

El apoyo ciudadano a la petición contra de la derogación de la prisión permanente revisable en la plataforma Change.org ha tomado un nuevo impulso este lunes 12 de marzo después de que se descubriera el cuerpo de Gabriel, el niño de Níjar (Almería), muerto presuntamente a manos de Ana Julia Quezada Cruz, la pareja del padre del menor.

Esta reclamación, que supera los 2,42 millones de firmas, la impulsaron los familiares de Diana Quer, Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, Ruth y José Bretón Ortiz y Candela y Amaia con el objetivo de evitar que el Pleno del Congreso de los Diputados apruebe el próximo jueves 15 de marzo la derogación de este tipo de pena prevista para los supuestos de excepcional gravedad en el Código Penal.

E. P.

10:38 La Policía investiga a Ana Julia por la muerte de su primera hija en Burgos

La Policía y la Guardia Civil investigan si Ana Julia Quezada Cruz, la presunta asesina del pequeño Gabriel Cruz, está involucrada en otro posible asesinato en Burgos ocurrido hace unos años. Según han revelado fuentes del caso, se trata de la muerte de su primera hija (fruto de su primer matrimonio) y que falleció al caer por una ventana. Ana Julia trajo a la niña desde República Dominica.

10:30 Los padres de Gabriel tuvieron que fingir durante días ante la presunta asesina de su hijo

Los padres del pequeño Gabriel, Patricia y Ángel, tuvieron que fingir durante días ante la presunta asesina de su hijo. Incluso tuvieron que asistir con ella a actos públicos con Ana Julia Quezada, a pesar de saber que todo ya a apuntaba a que la pareja del padre era la principal y única sospechosa de la desaparición del niño.

10:22 Jornada de duelo y concentraciones en Almería tras la muerte de Gabriel Cruz

La muerte de Gabriel Cruz, el niño de 8 años cuyo cadáver fue encontrado ayer por la Guardia Civil en el maletero del coche de la pareja de su padre, ha conmovido a la sociedad almeriense, de forma que en esta provincia se suceden los actos de duelo oficial en recuerdo al pequeño.

La Diputación de Almería, institución para la que trabajaba Patricia Ramírez, madre del menor, celebra esta mañana un pleno extraordinario para declarar tres días de luto por el triste desenlace y hacer oficial el pésame a la familia del pequeño.

9:55 Habla la madre de Gabriel: "En memoria del Pescaíto pido que no se extienda la rabia. Ese no es mi hijo y esa no soy yo"

Un día después de conocerse la muerte del pequeño Gabriel, Patricia, la madre del pequeño, ha concedido sus primeras palabras públicas. Y lo ha hecho en 'Más de uno', el programa matinal de Onda Cero que presenta Carlos Alsina.

Patricia ha lanzado el siguiente mensaje en antena: "Quiero agradecer a todo el mundo su apoyo y sus mensajes de cariño. Aunque no haya habido final feliz; el pescaíto se nos va nadando hacia el cielo".

Y ha añadido: "En memoria del Pescaíto pido que no se extienda la rabia. Ese no es mi hijo y esa no soy yo. Que quede lo bonito de tanta gente apoyándonos. Ella ni se merece que hablemos de ella. No quiero que todo termine con la rabia que esta mujer ha sembrado. Gabriel no se lo merece", ha dicho Patricia en relación a Ana Julia, la detenida por el caso.

08:55 horas Ana Julia, a La Sexta: "Nadie le puede hacer daño. Gabriel es un angelito. Está bien y nos lo van a devolver"

La pareja del padre del menor había participado en las numerosas batidas que se organizaron para buscar a Gabriel. Es más, apareció ante las cámaras en más de una ocasión. El pasado 1 de marzo explicaba a una reportera de La Mañana de TVE lo que le habían dicho al niño.

'Tú si ves a un desconocido corre, eh, no te pares'. Y mira por dónde, ese mismo día desapareció el niño"

"Esa misma mañana estuvimos desayunando y salió la conversación. La abuela y yo. Le dijimos: 'Tú si ves a un desconocido corre, eh, no te pares'. Y mira por dónde, ese mismo día desapareció el niño", aseguraba Ana. "Gabriel solo no se iría. No se alejaba, se marchaba de casa media hora y volvía. Le decías una hora y volvía", añadía.

7:00 Investigan los años que Ana Julia Quezada residió en Burgos

Las Fuerzas de Seguridad investigan datos sobre los años que residió en Burgos Ana Julia Quezada, detenida por la muerte de Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido en febrero en Las Hortichuelas, por si estuviera relacionada con algún otro suceso. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil investigan ahora la estancia de esta mujer en Burgos por si pudiera aportar algún dato que ayude a esclarecer los hechos o, incluso, si estuvo relacionada con algún otro suceso ocurrido en esta ciudad.

EFE

21:55 El crimen del pequeño Gabriel encaja en los supuestos de la prisión permanente revisable

El crimen del niño Gabriel Cruz, cuyo cadáver ha sido hallado este domingo en el maletero del coche de la pareja de su padre, encaja en los supuestos de la prisión permanente revisable, la máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal español.

21:13 Alertan del bulo sobre la pareja del padre de Gabriel: no secuestró a otra niña

Las redes sociales se han convertido este domingo en el escenario de numerosas reacciones surgidas tras conocerse el hallazgo del cadáver del pequeño Gabriel. La pareja del padre del menor, Ana Julia, ha sido detenida cuando trasladaba el cuerpo sin vida en el maletero del coche. "No he sido yo", ha dicho la mujer al ser arrestada por la Guardia Civil.

21.00 S.O.S Desaparecidos pide tu mensaje para hacer un libro para los padres de Gabriel

S.O.S Desaparecidos, que durante todos estos días se ha volcado en la búsqueda del menor, ha hecho una petición para mostrar nuestro cariño a los padres de Gabriel.

20:35 horas Indignación por la muerte de Gabriel frente a la Comandancia de Almería

Medio millar de personas están actualmente en las puertas de la comandancia de la Guardia Civil de Almería pidiendo "justicia" en el caso del pequeño Gabriel, cuyo cadáver ha sido hallado está mañana en el maletero del coche de la novia del padre del niño de 8 años. El motivo por el cual estas personas han acudido está noche hasta este punto de la capital es por que la acusada del presunto crimen se haya en el interior de los calabozos de la comandancia.

01:40 Vídeo.

19:34 horas Atronador silencio en memoria de Gabriel en Almería

Así ha sido la concentración en Puerta Purchena convocada por el alcalde de Almería en memoria de Gabriel Cruz, el menor de ocho años desaparecido en Níjar y hallado muerto este domingo.

01:17 Vídeo.

19:33 horas La familia del niño recibe atención psicológica ante la dura noticia

El más duro de los momentos de la jornada, cuando se conocía que el cadáver del pequeño Gabriel Cruz había sido hallado en el maletero de la pareja sentimental de su padre, Ángel Cruz, ocurría de la peor de las formas. Estando el subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, y el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, visitando a la familia paterna. Fueron ellos los que, allí mismo, tuvieron que trasladar la peor de las noticias a los más directos allegados.

19.15 horas "Tenemos mucha rabia, muchas preguntas, ¿por qué?"

Tristeza y rabia son los sentimientos que se repiten entre los voluntarios que han participado durante estos doce días en las labores de búsqueda del pequeño Gabriel Cruz. El niño ha aparecido muerto en el maletero del coche de la pareja del padre.

01:16 Vídeo.

18.07 horas El Ayuntamiento de Almería convoca un pleno urgente por la muerte de Gabriel

La Corporación municipal de Almería está convocada a un pleno extraordinario esta tarde para trasladar de manera oficial el pésame de la Administración a la familia del pequeño Gabriel Cruz, de ocho años y cuyo cuerpo ha sido hallado hoy en el maletero del vehículo de la novia del padre 12 días desde que desapareciera en Las Hortichuelas, la pedanía Nijareña. La intención del alcalde Ramón Fernández-Pacheco es que, además, los ediles den carta de naturaleza a los tres días de luto que ya se han decretado en la ciudad y que comenzarán en la madrugada de esta noche y que se prolongarán hasta el miércoles.

Galería. Twitter

17.55 horas Miles de muestras de cariño en las redes sociales

Twitter se ha llenado de miles de mensajes. Desde que se conociera este mediodía el triste desenlace, los dibujos de 'pescaitos' han invadido la red social para decir adiós a Gabriel Cruz, encontrado en el maletero del coche de la novia de su padre este domingo.

También decenas y decenas de artistas han mostrado su apoyo a la familia esta día tan duro. Dani Rovira decía: "La infancia debería ser sagrada en el mundo entero. No me entra en la cabeza que no pueda ser así. Luchemos por proteger a los niños. Qué pena, pequeño, qué profunda pena. Ojalá la familia logre encontrar consuelo. Ojalá no te hayas enterado de nada, #Gabriel".

16.59 horas El grupo de emergencias recoge tras el hallazgo del cadáver

Más de un centenar de profesionales de emergencias, protección Civil de diversos municipios de Almería, agentes de la Guardia Civil de diversos grupos como montaña, actividades subacuáticas, o de la OPC, así como policía local de Níjar y otros organismos han formado parte de este operativo, disuelto este mediodía

16.53 horas El Colegio de Abogados se ofrece "desinteresadamente" para ejercer la acusación

El decano del órgano colegial, José Pascual Pozo, ha indicado que el acuerdo de ha adoptado por unanimidad en el seno de la junta de gobierno reunida "de urgencia", ante lo que ha calificado de "hecho absolutamente intolerable, como es el asesinato de un niño". "Como personas y como padres y abuelos, y como profesionales que defienden el estado de derecho y la justicia, no podemos llegar a la familia de Gabriel de otra manera", ha trasladado Pozo.

16.17 horas La desaparición de Gabriel, una búsqueda de 13 días en titulares

El seguimiento informativo del caso de Gabriel desde su desaparición en Las Hortichuelas el pasado 27 de febrero ha sido permanente (pincha aquí).

16.09 horas La arrestada por la muerte de Gabriel llevaba un año saliendo con el padre del niño

Ana Julia Q. C., natural de República Dominicana y de unos 35 años, llevaba saliendo aproximadamente un año con Ángel Cruz, padre del pequeño Gabriel. Al parecer, la ahora detenida trabajaba en un bar situado en la barriada de Las Negras, concretamente en en el edificio de locales que se conoce popularmente como centro comercial. La mujer, que ha permanecido junto al padre del menor durante todos los días de búsqueda, había residido anteriormente en Burgos y posteriormente se trasladó a vivir a Almería en busca de trabajo.

00:37 Vídeo.

15.45 horas Níjar declarará tres días de luto oficial

Níjar está roto después de conocer que el peor de los desenlaces posibles se confirmaba. La alcaldesa de la localidad, Esperanza Pérez, ha mostrado su pesar y ha trasladado su agradecimiento a los centenares de personas que han colaborado en la búsqueda del pequeño desde que desapareciera hace hoy 13 días en la pequeña pedanía de Las Hortichuelas Bajas. Más información, aquí.

00:29 Vídeo.

15.43 horas 48 horas tras Ana Julia: le pusieron un cebo y lo mordió

La Guardia Civil llamó a declarar a Ana Julia el pasado viernes. Los agentes querían comprobar un dato, un hecho, una pista que no ha trascendido aún cuál es. Le pusieron un cebo y lo mordió. A partir de ese momento, comienza un seguimiento sin tregua hacia esta mujer, pareja sentimental del padre del pequeño Gabriel, las sospechas sobre esta mujer comenzaron a engordar el día en que encuentra la camiseta del pequeño y el viernes las certezas sobre su presunta vinculación con el caso aumentaron aún más. Esta misma mañana, agentes de la Guardia Civil han podido fotografiar a esta mujer sacando el cuerpo de Gabriel de un pozo, según ha podido saber este periódico de fuentes próximas a la investigación.

01:13 Vídeo.

15.23 horas «Horrorizada. No hay palabras para describir tanto dolor»

Los principales políticos del país, desde el presidente del Gobierno hasta la presidenta de la Junta de Andalucía, han expresado sus condelencias a la familia. "Horrorizada". Así se ha declarado la presidenta andaluza, Susana Díaz, ante el hallazgo del cuerpo del niño Gabriel Cruz, y ha trasladado todo su "apoyo y cariño" a los padres del menor y a su familia y allegados. "No hay palabras para describir tanto dolor", ha indicado Díaz en su cuenta de Twitter, donde ha asegurado estar "horrorizada ante la noticia del hallazgo del cuerpo del pequeño Gabriel".

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido este domingo respeto para las "horas trascendentales" de la "minuciosa" investigación de la Guardia Civil sobre la muerte de Gabriel Cruz, el niño de 8 años cuyo cadáver ha sido hallado en el maletero del coche de la actual pareja del padre del niño. La detenida se encontraba a última hora de la mañana en dependencias de la Comandancia de Almería.

00:30 Vídeo.

15.10 horas El vídeo de la detención de Ana: "Ha sido una redada de película"

"Los policías, que iban vestidos de paisano, se han abrazado y algunos han llorado", relata esta mujer, que indica que "han tirado a la sospechosa contra el capó y le han puesto las esposas".

14.57 horas El alcalde de Almería convoca una concentración por la "terrible pérdida" de Gabriel Cruz

En su cuenta de Twitter, Fernández-Pacheco ha citado a "todos los almerienses" a las 19.00 horas en la Puerta de Purchena de la capital con el hahstag #TodosSomosGabriel poco después de que se haya confirmado la detención de la pareja del padre.

00:46 Vídeo.

13.51 horas Detienen a la pareja del padre de Gabriel cuando llevaba el cadáver del niño en el maletero

Las fuerzas de seguridad han encontrado muerto al niño Gabriel Cruz, de 8 años, desaparecido el 27 de febrero en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), y han detenido a la pareja del padre del menor en el municipio de Vícar, según fuentes de la investigación. El cuerpo se encontraba en el maletero del coche de la arrestada, según las mismas fuentes.