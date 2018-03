Última hora del caso Gabriel Cruz: estas son las claves confirmadas En Vícar, garaje donde han detenido a la pareja del padre del niño. / RAFAEL GONZÁLEZ (EP) Seguimiento con toda la información que se conoce hasta el momento después de hallar el cadáver del pequeño Gabriel IDEAL.ES Domingo, 11 marzo 2018, 19:20

19.15 horas "Tenemos mucha rabia, muchas preguntas, ¿por qué?"

Tristeza y rabia son los sentimientos que se repiten entre los voluntarios que han participado durante estos doce días en las labores de búsqueda del pequeño Gabriel Cruz. El niño ha aparecido muerto en el maletero del coche de la pareja del padre.

01:16 Vídeo.

18.07 horas El Ayuntamiento de Almería convoca un pleno urgente por la muerte de Gabriel

La Corporación municipal de Almería está convocada a un pleno extraordinario esta tarde para trasladar de manera oficial el pésame de la Administración a la familia del pequeño Gabriel Cruz, de ocho años y cuyo cuerpo ha sido hallado hoy en el maletero del vehículo de la novia del padre 12 días desde que desapareciera en Las Hortichuelas, la pedanía Nijareña. La intención del alcalde Ramón Fernández-Pacheco es que, además, los ediles den carta de naturaleza a los tres días de luto que ya se han decretado en la ciudad y que comenzarán en la madrugada de esta noche y que se prolongarán hasta el miércoles.

Galería. Twitter

17.55 horas Miles de muestras de cariño en las redes sociales

Twitter se ha llenado de miles de mensajes. Desde que se conociera este mediodía el triste desenlace, los dibujos de 'pescaitos' han invadido la red social para decir adiós a Gabriel Cruz, encontrado en el maletero del coche de la novia de su padre este domingo.

También decenas y decenas de artistas han mostrado su apoyo a la familia esta día tan duro. Dani Rovira decía: "La infancia debería ser sagrada en el mundo entero. No me entra en la cabeza que no pueda ser así. Luchemos por proteger a los niños. Qué pena, pequeño, qué profunda pena. Ojalá la familia logre encontrar consuelo. Ojalá no te hayas enterado de nada, #Gabriel".

16.59 horas El grupo de emergencias recoge tras el hallazgo del cadáver

Más de un centenar de profesionales de emergencias, protección Civil de diversos municipios de Almería, agentes de la Guardia Civil de diversos grupos como montaña, actividades subacuáticas, o de la OPC, así como policía local de Níjar y otros organismos han formado parte de este operativo, disuelto este mediodía

16.53 horas El Colegio de Abogados se ofrece "desinteresadamente" para ejercer la acusación

El decano del órgano colegial, José Pascual Pozo, ha indicado que el acuerdo de ha adoptado por unanimidad en el seno de la junta de gobierno reunida "de urgencia", ante lo que ha calificado de "hecho absolutamente intolerable, como es el asesinato de un niño". "Como personas y como padres y abuelos, y como profesionales que defienden el estado de derecho y la justicia, no podemos llegar a la familia de Gabriel de otra manera", ha trasladado Pozo.

16.17 horas La desaparición de Gabriel, una búsqueda de 13 días en titulares

El seguimiento informativo del caso de Gabriel desde su desaparición en Las Hortichuelas el pasado 27 de febrero ha sido permanente (pincha aquí).

16.09 horas La arrestada por la muerte de Gabriel llevaba un año saliendo con el padre del niño

Ana Julia Q. C., natural de República Dominicana y de unos 35 años, llevaba saliendo aproximadamente un año con Ángel Cruz, padre del pequeño Gabriel. Al parecer, la ahora detenida trabajaba en un bar situado en la barriada de Las Negras, concretamente en en el edificio de locales que se conoce popularmente como centro comercial. La mujer, que ha permanecido junto al padre del menor durante todos los días de búsqueda, había residido anteriormente en Burgos y posteriormente se trasladó a vivir a Almería en busca de trabajo.

00:37 Vídeo.

15.45 horas Níjar declarará tres días de luto oficial

Níjar está roto después de conocer que el peor de los desenlaces posibles se confirmaba. La alcaldesa de la localidad, Esperanza Pérez, ha mostrado su pesar y ha trasladado su agradecimiento a los centenares de personas que han colaborado en la búsqueda del pequeño desde que desapareciera hace hoy 13 días en la pequeña pedanía de Las Hortichuelas Bajas. Más información, aquí.

00:29 Vídeo.

15.43 horas 48 horas tras Ana Julia: le pusieron un cebo y lo mordió

La Guardia Civil llamó a declarar a Ana Julia el pasado viernes. Los agentes querían comprobar un dato, un hecho, una pista que no ha trascendido aún cuál es. Le pusieron un cebo y lo mordió. A partir de ese momento, comienza un seguimiento sin tregua hacia esta mujer, pareja sentimental del padre del pequeño Gabriel, las sospechas sobre esta mujer comenzaron a engordar el día en que encuentra la camiseta del pequeño y el viernes las certezas sobre su presunta vinculación con el caso aumentaron aún más. Esta misma mañana, agentes de la Guardia Civil han podido fotografiar a esta mujer sacando el cuerpo de Gabriel de un pozo, según ha podido saber este periódico de fuentes próximas a la investigación.

01:13 Vídeo.

15.23 horas «Horrorizada. No hay palabras para describir tanto dolor»

Los principales políticos del país, desde el presidente del Gobierno hasta la presidenta de la Junta de Andalucía, han expresado sus condelencias a la familia. "Horrorizada". Así se ha declarado la presidenta andaluza, Susana Díaz, ante el hallazgo del cuerpo del niño Gabriel Cruz, y ha trasladado todo su "apoyo y cariño" a los padres del menor y a su familia y allegados. "No hay palabras para describir tanto dolor", ha indicado Díaz en su cuenta de Twitter, donde ha asegurado estar "horrorizada ante la noticia del hallazgo del cuerpo del pequeño Gabriel".

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido este domingo respeto para las "horas trascendentales" de la "minuciosa" investigación de la Guardia Civil sobre la muerte de Gabriel Cruz, el niño de 8 años cuyo cadáver ha sido hallado en el maletero del coche de la actual pareja del padre del niño. La detenida se encontraba a última hora de la mañana en dependencias de la Comandancia de Almería.

00:30 Vídeo.

15.10 horas El vídeo de la detención de Ana: "Ha sido una redada de película"

"Los policías, que iban vestidos de paisano, se han abrazado y algunos han llorado", relata esta mujer, que indica que "han tirado a la sospechosa contra el capó y le han puesto las esposas".

14.57 horas El alcalde de Almería convoca una concentración por la "terrible pérdida" de Gabriel Cruz

En su cuenta de Twitter, Fernández-Pacheco ha citado a "todos los almerienses" a las 19.00 horas en la Puerta de Purchena de la capital con el hahstag #TodosSomosGabriel poco después de que se haya confirmado la detención de la pareja del padre.

00:46 Vídeo.

13.51 horas Detienen a la pareja del padre de Gabriel cuando llevaba el cadáver del niño en el maletero

Las fuerzas de seguridad han encontrado muerto al niño Gabriel Cruz, de 8 años, desaparecido el 27 de febrero en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), y han detenido a la pareja del padre del menor en el municipio de Vícar, según fuentes de la investigación. El cuerpo se encontraba en el maletero del coche de la arrestada, según las mismas fuentes.