Los taxistas protestarán por la 'mudanza' de la estación a Huércal Asamblea general de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, ayer tarde. La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería propone acrecentar las protestas ante el traslado temporal de la terminal a 6 kilómetros de la actual

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería está dispuesta a plantarle cara al Ministerio de Fomento incluso cuando la piqueta haga entrada, a principios de verano, en el paso a nivel de El Puche. El objetivo es torcer la voluntad de ADIF de ejecutar las primeras obras para soterrar las vías sin circulaciones ferroviarias hasta la actual Estación Intermodal. Esto es: trasladando los servicios ferroviarios hasta la antiquísima estación de Huércal-Viator, en Huércal de Almería, en lugar de creando una vía provisional en el margen, junto a la calle Mariana Pineda. Y en ello, van a contar con la complicidad de los taxistas de Almería.

Según indicó ayer el portavoz de la plataforma, José Carlos Tejada -la Mesa suma ya cerca de 200 organizaciones adheridas entre sindicatos, partidos políticos, asociaciones, colegios profesionales, colectivos vecinales e incluso instituciones como decenas de ayuntamientos- las dos principales organizaciones de taxistas, que también secundan las máximas de la plataforma, lucirán durante una semana carteles en señal de protesta por el traslado temporal (algo menos de un año) de la estación a Huércal.

«En la estación de Huércal no hay espacio para una parada de taxis y tampoco para una de autobuses», insistía ayer Tejada. Los taxistas van a estar entre los colectivos afectados: la carencia de un área de prestación conjunta entre Almería y el Bajo Andarax restará negocio a los conductores almerienses, que podrán hacer viajes entre Almería y Huércal, pero no a la inversa (esos servicios se los quedarán los taxistas de la comarca metropolitana). Cabe recordar, no obstante, que Renfe y ADIF tienen previsto un servicio de transporte alternativo por bus entre ambas estaciones, la de Almería y la de Huércal, unos seis kilómetros de distancia, para quienes así lo prefieran, que será gratuito para pasajeros con billete.

«Los 300 taxis de Almería van a llevar un cartel rechazando el traslado de la estación y van a repartir octavillas. Lo tienen claro, han estado allí y no hay espacio», remarcaba Tejada.

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería celebró ayer una asamblea general en la que, además, la comisión permanente propuso acrecentar las protestas ante la «parálisis actual». «Seguimos con una línea convencional que no presta servicio, en la que caen viajeros. Y del AVE a Murcia sólo hay anuncios de licitación que no nos dejan claro si se van a cumplir los tiempos o no», aducía Tejada.

Además, también reclamó a los partidos políticos -con especial mención a Ciudadanos- que enmienden las «raquíticas» cuentas públicas para proyectos ferroviarios en la provincia de Almería.