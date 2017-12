Sorteo Lotería de Navidad: El quinto premio 22.253 deja 36.000 euros en la provincia de Almería 'El Trébol Dorado' de Vícar ha vuelto a repartir suerte EUROPA PRESS ALMERÍA Viernes, 22 diciembre 2017, 14:22

La administración de loterías número 2 de Vícar ha vuelto a repartir la suerte en el sorteo de Navidad de este viernes y ha vendido un décimo por terminal del último quinto en salir del bombo, el 22.253, que ha dejado en la provincia un total de 36.000 euros.

El punto de venta vicario, en Las Cabañuelas, ha vendido también por ventanilla una serie del quinto premio recaído en el 18.065, lo que el hijo del propietario de 'El Trebol Dorado', Eduardo, ha calificado en declaraciones a Europa Press de "impresionante".

"Estoy afónico. Estoy que no me lo creo", ha dicho para destacar que "de no dar ningún premio en la Lotería de Navidad en cinco años, a dar dos". "O todo o nada", ha exclamado, eufórico.

Pese a ser epicentro de la fortuna este viernes, Eduardo ha explicado que, si bien la gente "se ha ido asomando a lo largo de la mañana" para "felicitarnos y curiosear", no ha aparecido nadie agraciado con alguno de los premios que ha repartido. "La gente esas cosas se las calla", ha remarcado.

También ha vendido un décimo del 22.253 la administración de loterías 'La Generala', en El Parador de Roquetas de Mar, cuya gerente, Paqui Moreno, ha dicho a Europa Press que es "su primera vez" desde que se puso en marcha el establecimiento, "hace 15 años, cuando mis gemelas tenían cinco años", ha precisado.

"Aunque sea un quinto estoy contentísima porque el premio ha llegado a mí", ha trasladado para desear, a continuación, que siga "la racha". "A ver si se me va pegando algo ya porque no habíamos repartido ni premios de la Lotería de Navidad ni del sorteo de El Niño. Sólo primitiva y bonoloto, con la que dimos un premio de más de un millón de euros", ha explicado.

Otro décimo de este quinto premio, el último en salir del bombo en la mañana de este viernes, ha sido vendido por terminal en el quiosco de prensa ubicado en la calle Correo del turístico núcleo de San José, en el parque natural de Cabo de Gata- Níjar. Ana, empleada, ha mostrado su "sorpresa" a Europa Press ante el "revuelo" ocasionado por "solo 6.000 euros" aunque ha dicho estar contenta, "ya que es la primera vez desde que tenemos el terminal hace un 'puñao' de años que repartimos un premio de esta relevancia".

Este último quinto premio también ha pasado por dos puntos de El Ejido, donde se han vendido dos décimos por terminal electrónico uno en la Administración número 3 de la localidad que regenta José Manuel García, y otro en el estanco ubicado en el número 50 de la Avenida del Oasis.

En este caso, el propietario del despacho de loterías ha narrado que el pasado año también se dio un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, por lo que se ha mostrado muy contento se volver a repartir suerte entre los vecinos "aunque sea con un décimo".

Mientras, desde el estanco, la dependienta Rocío ha explicado que hace dos años también se dio un cuarto premio de este sorteo, aunque han sido otros muchos los datos a lo largo de los últimos diez años en los que despachan desde el terminal.

En la capital, el estanco Vicente Ródenas ubicado frente a la extensa Avenida del Mediterráneo de la ciudad, ha sido otro los muchísimos puntos desde los que se ha vendido un décimo del 22.253.