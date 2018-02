Siete de cada diez dueños de El Toyo votan a favor de que siga la Entidad Imagen de la asamblea que tuvo lugar a principios de febrero en el palacio de exposiciones . / IDEAL Tras 15 días recontando, el notario encargado de hacerlo confirmó la mayoría de apoyos a un ente que continuará su labor durante cinco años más prorrogables SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Jueves, 22 febrero 2018, 02:06

Quince días ha durado el recuento de la votación que tuvo lugar entre vecinos propietarios del barrio de El Toyo y de la que dependía el futuro de la Entidad de Conservación del barrio, el ente autónomico que se encarga de los servicios de mantenimiento, seguridad y conservación de esta lujosa zona de Almería.

Según informó ayer el Ayuntamiento de Almería, en el acta notarial en el que se ha dado carta de naturaleza al escrutinio aparece que más de un 70% de los votantes refrendaron el cambio de estatutos de la entidad con el fin de que esta prosiguiese con su labor durante cinco años más, con otros cinco prorrogables. Esta opción, secundada por el Ayuntamiento de Almería garantiza que la Entidad de Conservación no se liquide hasta no pasado el citado plazo, tal y como no quería parte del vecindario de El Toyo.

Desde hace unos meses el barrio se ha dividido entre los propietarios que valoraban positivamente el trabajo que desarrollaba esta mercantil, y aquellos otros que, en cambio, persiguen su liquidación al entender «injusto» que los vecinos con casa en este barrio deban pagar cada mes a la entidad por hacer unas labores que creen que ya abonan en su factura de IBI y que por tanto debería asumir el Ayuntamiento del mismo modo que las hace en el resto de barrios.

Aunque el resultado ya estaba prácticamente cantado -ya el día después de la asamblea los vecinos contrarios a la modificación de estatutos daban por segura la derrota-, el hecho de que los resultados no se hayan hecho oficiales hasta el día de ayer dejaba en el limbo a una mercantil que nació al calor de la propia barriada. Desde entonces ha venido desarrollando la citada encomienda sin mucha contestación hasta el mismo año pasado.

Entonces, con motivo de la primera asamblea del ente, una mayoría de vecinos se opusieron firmemente al mantenimiento de las actuales condiciones de esta figura administrativa. A partir de entonces se ha estado negociando hasta el pasado 5 de febrero, momento donde se incorporó por parte del Ayuntamiento un cambio de estatutos para ganar tiempo. A pesar de la contundencia de los resultados, los vecinos contrarios a que siga la Entidad, agrupados en torno a la asociación de vecinos La Unión de El Toyo, ya han anunciado que recurrirán esta decisión en los tribunales de justicia.