Los servicios en las playas, enredados en una maraña burocrática a tres días del mes de mayo SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Sábado, 28 abril 2018, 00:10

A día de hoy supone un misterio saber con exactitud cuándo va a estar completamente activo el plan de playas de la capital almeriense. La situación a tres días del mes de mayo es que ni siquiera el área delegada es capaz de asegurar qué servicios y cuándo estarán disponibles en las próximas semanas. Lo más que dijeron ayer fue que la operativa que se pone cada año en marcha para prestar servicio a los bañistas comenzará el mes que viene y de manera «progresiva».

A los problemas administrativos que surgieron en algunos contratos como el de salvamento, las pasarelas de caucho y hormigón o los nuevos módulos de aseos -de los que ya se hizo eco este periódico el pasado 11 de abril-, ahora hay que unir las modificaciones del plan de playas que el Ayuntamiento ha solicitado para este año a la Junta de Andalucía. Aunque Almería ya tenía su plan aprobado y vigente hasta el 2019, la entrada en la Concejalía delegada de Juanjo Alonso así como los acuerdos a los que se llegó con Cs obligaron a incorporar unos cambios en la operativa no contemplados en el anterior contrato.

El canal de nado, la reestructuración de los puestos de venta ambulante del paseo marítimo o la celebración de algunos eventos culturales en las playas este verano están pendientes de que la Consejería de Medio Ambiente valore la solicitud para que esta, tras tener su visto bueno, pueda activarse sin demora. La tramitación de un plan de playas es tediosa y suele cobrarse varios meses. Las reservas que desde hace días mantiene al equipo de gobierno convencido de no cumplir sus compromisos iniciales es, entre otras cuestiones, el haber solicitado a la Junta estas modificaciones de tal forma que tienen como fecha de entrada en el registro autonómico el 2 de abril, tan solo cuatro semanas antes de cuando estaba comprometida la puesta en marcha del plan de playas.

A día de hoy la documentación se encuentra en exposición pública, uno de los escalones administrativos insalvables previos a la tramitación por parte de la Junta. En este paso, el expediente tiene que estar aún 20 días, plazo mínimo antes de que siga un proceso que se trasladará a Sevilla, donde los técnicos regionales analizarán las peticiones y decidirán al respecto. Desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente son incapaces de estimar por cuánto tiempo se prolongará esta decisión. «La tramitación de esta solicitud conlleva la revisión de la documentación aportada y la petición de los informes correspondientes al Servicio Provincial de Costas del Estado, a Capitanía Marítima y a otras delegaciones territoriales de la Junta, además de los informes internos de esta delegación», expusieron a IDEAL, diario al que dejaron claro que mientras que no se resuelva el expediente de modificación no se pueden ejecutar los cambios propuestos, y puede resultar además, «que se resuelva no autorizarlos o autorizarlos con condiciones o con obligación de algún cambio», subrayaron.

En el comunicado remitido ayer a los medios, el Ayuntamiento no explica el motivo de que estas modificaciones se solicitasen tan tarde, con poco margen para su entrada en vigor a tiempo. De hecho la petición de las mismas por parte de Cs se realizó el pasado mes de agosto, apenas un par de meses antes de que el propio equipo de gobierno manifestase públicamente su intención de variar el plan de playas.

Lo que sí subraya el comunicado municipal es que a pesar de que muchos de los servicios entrarán en funcionamiento más tarde de cuando inicialmente se había previsto, este será el plan de playas «más ambicioso de Almería hasta la fecha», en palabras de un concejal Juanjo Alonso que espera que pronto pueda ir materializando sus compromisos.