Los restos de plásticos agrícolas siguen dando quebraderos de cabeza en el campo Miembros de la Asociación de Gestores de Residuos Agrícolas y de la organización agraria Coag. / IDEAL Coag y la Asociación de Gestores de Residuos Agrícolas de Almería buscan soluciones para los actuales problemas de gestión JOSÉ ESTEBAN RUIZ ALMERÍA Viernes, 16 marzo 2018, 01:25

«La Consejería no puede estar de espaldas al sector en un asunto que no es nuevo en nuestro campo. Llevamos tiempo denunciando que existe un problema que se puede ver agravado en un futuro si no se actúa con medidas reales y para ello es necesario que Medio Ambiente se implique. Del mismo modo, no podemos dejar pasar por alto que quienes hasta el momento tienen la responsabilidad de gestionar esos residuos agrícolas de plásticos -fabricantes e importadores de plásticos- están cruzados de brazos sin hacer nada, sin cumplir con sus obligaciones y esto debe atajarse de una vez por todas», indicó Andrés Góngora, secretario provincial de Coag Almería, quien reclama a Medio Ambiente que cumpla con su compromiso y convoque dicha reunión de forma urgente teniendo en cuenta que ya ha pasado más de un mes desde el último encuentro mantenido con la Consejería.

En torno a este escenario, nació recientemente en Almería la Asociación de Gestores de Residuos Agrícolas que buscan dar salida a la problemática que tienen los agricultores. Desde sus inicios, se mantienen en contacto con Coag Almería, con los que mantienen reuniones con el principal objetivo de conocer de primera mano la situación en la que se encuentra el campo almeriense en dicha materia teniendo en cuenta que existe una problemática real con el reciclado de plásticos y que Cicloagro, destacaron desde Coag Almería, «no está dando una respuesta a las necesidades de los agricultores en cuanto a la gestión y reciclado de residuos agrícolas plásticos».

En esta línea de trabajo, Coag Almería y la Asociación de Gestores de Residuos Agrícolas informaron que se desplazaron el pasado 14 de febrero hasta Sevilla para reunirse con la secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente, su director general y con el delegado del ramo en la provincia de Almería. En dicho encuentro, los representantes de la Consejería trasladaron el compromiso de convocar otra reunión en Almería, pero que hasta el momento «no ha sido convocada por Medio Ambiente».

Futuros centros

Los miembros de la Asociación de Gestores de Residuos Agrícolas, formada por los principales gestores intermedios y finales de las provincias de Almería y Murcia tienen la intención de poner en marcha dos centros de recepción y almacenaje de residuos agrícolas «para salvar la campaña. Uno en el Poniente y otro en el Levante para gestionar tanto los residuos valorizables como los no valorizables y conseguir la trazabilidad del residuo desde su origen hasta su transformación final», explicó Enrique Valle, presidente de la asociación, quien comentó que, a medio plazo, también proyectan una fábrica de gestión y tratamiento de residuos plásticos agrícolas.