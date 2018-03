Respeto y profesionalidad La presidenta de la Junta con directores de medios de comunicación de Andalucía, entre ellos, Eduardo Peralta, director de IDEAL. / IDEAL Stop and go En un grupo de Whatsapp alguien aseguraba que habían encontrado el cuerpo sin vida del pequeño Gabriel. Me dio un vuelco el corazón DAVID BAÑOS ALMERÍA Domingo, 18 marzo 2018, 01:16

El pasado domingo estaba fuera de Almería, ajeno a todo lo que sucedía en nuestra tierra. A mediodía, el teléfono móvil quebró mi tranquilidad. En un grupo de Whatsapp alguien aseguraba que habían encontrado el cuerpo sin vida del pequeño Gabriel. Me dio un vuelco el corazón. Acto seguido, contaba que la pareja del padre, Ana Julia, había sido detenida. Se me había hecho un nudo en la garganta. Yo mismo escribí que tuviésemos cuidado con los bulos y con las informaciones sin contrastar.

Rápidamente entré en la web de IDEAL, pero no había ni rastro de esa noticia. Tampoco en otros medios de carácter nacional. Aquello me tranquilizó, me dio pie a pensar que probablemente no era verdad ¿Todavía había esperanza?

Desgraciadamente, unos minutos después se confirmaba el peor de los anuncios. Todos los medios de comunicación recogían el fatal desenlace de este suceso, que había movilizado a cinco mil voluntarios y dos mil profesionales en las labores de búsqueda del pequeño durante doce días. Esta vez no se trataba de un engaño, de un chisme, de un rumor,...

Sí, las redes sociales se habían adelantado a la prensa. No obstante, hasta que no lo vi reflejado en los medios profesionales y escrito por mis compañeros no estuve seguro de que era verdad.

Información profesional

Merece la pena perder unos minutos en cerciorarse y no dar crédito a todo lo que se publica en Facebook, Twitter o en el resto de las redes sociales.

La única manera de conseguirlo es confiando en el trabajo de los periodistas, los mismos que tuvieron que hacer de tripas corazón para ponerse delante de la cámara, de un micrófono o de la pantalla del ordenador para contar que el 'pescaíto' no estaba con nosotros desde la misma tarde en que desapareció.

Muchos colegas se han entregado en cuerpo y alma a este caso durante días, estirando sus jornadas de trabajo para informar y ayudar con sus informaciones en todo lo que fuera posible a la familia.

Como en todos los aspectos de la vida, es cierto que hay excepciones. Claro que ha habido comportamientos no apropiados y que algunos se han aprovechado de la situación para hacer crecer sus audiencias y los ingresos mediante una línea amarilla que fomentaba el morbo. Sin embargo, no podemos meterlos a todos en el mismo saco.

Conozco a cámaras, fotógrafos, realizadores, maquetadores, redactores, reporteros,... que han vivido la búsqueda como si se tratase de un miembro más de su familia. Se merecen nuestro respeto y que les reconozcamos su profesionalidad.

Amor y felicidad

La llamada 'Operación Nemo' ha llegado a su fin. Se encontró al menor, por desgracia sin vida, se detuvo a la autora de los hechos y esta ha ingresado en prisión por orden de los tribunales. Poco o nada podemos aportar ya a esta historia el común de los mortales.

Todo está en manos de la Justicia, que será la que tenga que decidir la pena que deberá soportar una mujer que ha demostrado ser un auténtico monstruo, carente de sentimientos, sin sensibilidad alguna.

Lo único que podemos hacer usted y yo, querido lector, es seguir apoyando y respetando a la familia en su dolor, con la esperanza de que más pronto que tarde puedan rehacer sus vidas, «aprendiendo a andar de nuevo».

Gabriel ya no está y no volverá, pero su sonrisa y el brillo de sus ojos se han vuelto eternos, como símbolo de amor y de felicidad. Por desgracia, el 11 de marzo se ha convertido en una fecha que no olvidaremos nunca.

Debate bochornoso

Las instituciones que nos representan a todos han demostrado estar a la altura de las circunstancias durante los últimos días, empleando todos los medios humanos y materiales que han sido necesarios para localizar al menor. En palabras de la Guardia Civil, se ha tratado del mayor despliegue nunca antes realizado ante un caso de desaparición.