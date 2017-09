El PSOE tendrá tres candidatos en las primarias en la provincia de Almería Los tres aspirantes a la secretaría general del PSOE de Almería. / IDEAL Los tres aspirantes a la secretaría general han conseguido los avales necesarios para optar a liderar la formación almeriense A. MALDONADO ALMERÍA Domingo, 17 septiembre 2017, 00:59

José Luis Sánchez Teruel, Juan Carlos Pérez Navas y Antonio López Olmo serán los candidatos a la secretaría general del PSOE de Almería.

Una vez concluido en la noche de ayer, en la sede de la agrupación provincial del PSOE de Almería, el recuento y la verificación de los avales para las primarias a la secretaría general de la formación almeriense, el comité de garantías ha constatado en su dictamen que son tres las precandidaturas que han superado el 20% de los apoyos de los militantes necesario para concurrir al proceso.

De hecho, José Luis Sánchez Teruel ha obtenido 2.092 avales, Juan Carlos Pérez Navas, un total de 1.129 apoyos y Antonio López Olmo ha sumado 1.039 adhesiones.

En consecuencia, informaron ayer desde el partido, «una vez que finalice el plazo para reclamaciones y recursos», el próximo miércoles, 20 de septiembre, «serán proclamados candidatos oficiales».

Se dará, así, inicio a la campaña de información por parte de los tres aspirantes, que se desarrollará entre los días 21 y 30 de septiembre, mientras que la votación será el domingo 1 de octubre.

Primeras palabras

Miguel Ángel Tortosa, portavoz de la candidatura de Sánchez Teruel, afirmaba tras conocerse los avales conseguidos por el actual líder del partido en la provincia que el número de firmas logrado refleja la «ilusión que despierta este proyecto en todos los rincones de Almería».

Así, consideró que «ese es precisamente el éxito de esta candidatura, que ha recabado apoyos en todas y cada una de las agrupaciones locales de la provincia».

Tortosa aseguró de hecho que, a la vista del número de avales logrados, se ha puesto de manifiesto que el lema de la precampaña de José Luis Sánchez Teruel, 'El PSOE que nos une', no es una mera declaración de intenciones sino el sentimiento de una gran mayoría de la militancia que respalda el liderazgo del actual secretario general de PSOE de Almería».

Según desveló el portavoz de la candidatura de Sánchez Teruel, durante el proceso de recogida de avales «hemos tenido la oportunidad de hablar con muchísimos militantes a los que hemos trasladado la solvencia de un proyecto que busca, fundamentalmente, ser útil a la sociedad».

«Nuestro objetivo es fortalecer al PSOE de Almería desde la unidad, el trabajo y el esfuerzo para conformar una mayoría social que nos permita derrotar al Partido Popular», indicó.

«Sánchez Teruel -concluyó- representa un proyecto joven, que crece con la ilusión y el compromiso de los hombres y mujeres que no quieren ser ajenos a los nuevos retos que tenemos por delante, que cuenta con la experiencia de los militantes más veteranos y que conecta con los problemas que preocupan a la sociedad, como es el empleo, los salarios dignos y el blindaje de la sanidad o la educación que está llevando a cabo el Gobierno andaluz».

Pérez Navas ofrecía sus primeras palabras en Facebook tras cerrarse ayer a mediodía el plazo para recabar los apoyos en las que decía que «lo importante no es el número de firmas sino el lugar que ocupas en el corazón de los compañeros y las compañeras». «Muy agradecidos por vuestra confianza en nuestro proyecto», valoraba en el muro de su Facebook.

De la misma manera, López Olmo expresaba en su página de esta aplicación: «La campaña de recogida de avales ha finalizado. Tanto si me has avalado como si no, gracias por participar y hacer este partido más democrático, abierto y cercano».