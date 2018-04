El PSOE dice que la inversión en Almería en los Presupuestos es «una burla» La provincia es la que menos inversión recibirá de todo el Estado si se aprueban los PGE para 2018 E. P. Jueves, 5 abril 2018, 15:45

El PSOE aseguró hoy que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy «sitúa a Almería como la provincia con menor inversión por habitante» ya que cada almeriense recibe 80 euros mientras que la inversión media por habitante en España está en 217 euros.

«Estos presupuestos son una traición, una burla, un engaño, un castigo y un maltrato a nuestra provincia, y así llevamos siete años«, aseguró rueda de prensa el secretario general de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel, quien ha añadido que estas cuentas »merecen el rechazo de todos los almerienses«.

Sánchez Teruel señaló como responsables a Mariano Rajoy, al presidente provincial del PP, Gabriel Amat, y al portavoz del PP en el Congreso y diputado por Almería, Rafael Hernando. «Son el jefe, el encargado y el vocero y son los culpables de haber situado a Almería como la última provincia en inversión del Estado«, ha afirmado para remarcar que con el PP en el Gobierno »Almería va de mal en peor«.

«Ni en los peores años de la crisis»

«Ni en los peores años de la crisis hemos tenido peores presupuestos», dijo, al tiempo que subrayó el «sinsentido» de que «ahora que estamos en una etapa de recuperación económica, los almerienses llevemos dos años seguidos encontrándonos con los peores presupuestos de la historia«.

Para Sánchez Teruel, la inversión es «nula en carreteras, en infraestructuras eléctricas, en infraestructuras hídricas, y en ferrocarril».

Así, en materia de infraestructuras hídricas, recordó que el PP no ha previsto «ningún dinero» para la ampliación de la desaladora de Carboneras, las conducciones al Campo de Tabernas, la prevención de inundaciones en el río Antas, en el río Adra ni en la Balsa del Sapo, como «tampoco ha reservado partidas» para ampliar las estaciones depuradoras de Adra, El Ejido y Roquetas.

En el caso de la desaladora de Cuevas del Almanzora, inutilizada por las riadas de 2012, Sánchez Teruel afeó que el Gobierno lleve 2.000 días «sin hacer nada» y haya anunciado, a través de los Presupuestos de 2018, que «al menos van a pasar otros 1.000 días sin repararla» dado que la fecha de finalización prevista para esta actuación es 2020.

Ocho años para arreglar una desaladora

«Ocho años tiene previsto tardar el Gobierno en reparar una desaladora. Van a ser 3.000 días, en el mejor de los casos, lo que tarden los regantes en contar otra vez con agua de la desaladora de Cuevas y eso significa que serán casi 150 hectómetros cúbicos de agua que no van a tener a su disposición«, criticó.

En materia de carreteras, el responsable socialista aseguró que el Gobierno no ha previsto «ninguna obra relevante» para 2018 en la provincia. «Ni tercer carril de la A7, ni ninguna mejora en los accesos a Almería por Viator, Roquetas por El Parador o El Ejido. Aquí otra vez la respuesta es nada, tenemos las mismas partidas que en 2017, porque no se han gastado, pero además es que no son suficientes ni para hacer los proyectos«, ha señalado.

Sánchez Teruel se detuvo en el caso de la rotonda que viene demandando el municipio de Los Gallardos desde hace una década para mejorar la circulación en una carretera por el que pasan a diario más de 2.000 camiones. «Esa rotonda cuesta 400.000 euros y ni eso han sido capaces de ejecutar en 2017, así que no confío en que hagan nada de nada en materia de carreteras», dijo.

Tren Almería-Granada

Finalmente, en cuanto al ferrocarril, el líder del PSOE de Almería confirmó que la línea Almería-Granada no tiene adjudicada ninguna partida para obras y que la Estación del Ferrocarril de la capital ha visto reducido su presupuesto de los 10 millones que se consignaron para 2017 a los 7,5 que figuran este año.

«Si con 10 millones no han hecho nada, habrá que ver lo que hacen con menos dinero todavía», reflexionó para añadir que, en cuanto a la eliminación del paso a nivel de El Puche, «la partida de 23 millones a la que se refirió Rafael Hernando no aparece por ningún sitio» y que «por lo visto, esta obra estaría incluida dentro de los 7,5 millones consignados para la alta velocidad entre Murcia y Almería».

«Rafael Hernando habló de 23 millones, pero esa cantidad es mentira», ha subrayado. Ha remarcado, asimismo, que los 23 millones el Estado sólo tendría que poner el 67 por ciento ya que el resto corre a cuenta de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, lo que dejaría la inversión estatal en 15 millones.

«Sin embargo, el ministro de Fomento anunció la semana pasada que la obra se iba a adjudicar en 15 millones, así que el Estado sólo tendría que poner 10. Mirando en el proyecto de Presupuestos, parece que la partida del paso a nivel de El Puche se incluye dentro de los 7,5 millones previstos para la Alta Velocidad entre Almería y Murcia, una opción que cuadra perfectamente porque la obra se iba a partir en dos anualidades; así que Rafael Hernando ha intentado engañar a todos los almerienses al hablar de 23 millones, ya que la de 7,5 millones es la única partida que hay. O no hemos visto la partida de 23 millones o han engañado a todos los almerienses«, concluyó.