Los presupuestos del Estado aparcan hasta 2019 la inversión millonaria para el AVE Un coche espera en el paso a nivel de El Puche para poder pasar. / IDEAL Se consignan unos 88 millones de euros para la provincia, que tendrá en la supresión del paso a nivel de El Puche su partida más importante SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Miércoles, 4 abril 2018, 00:53

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España ingresó ayer en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en curso. Y no, para Almería no hubo sorpresas más allá de lo esperado. Otras valoraciones aparte, el documento presentado ayer es el segundo peor en términos cuantitativos de la historia para los intereses almerienses, que apenas recibirá, si es que se ejecutan, unos 88 millones de euros.

Esta cantidad es la más baja de los últimos 15 años sólo superada por la nimiedad presupuestada en 2017, que hace justo un año asestaron el golpe más duro que la provincia había sufrido por parte del Ejecutivo estatal. Hoy la provincia recibió casi con resignación la noticia, hecho que contrasta con el rutilante anuncio que la semana pasada hizo el mismo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su visita a la provincia. La inversión de cerca de 2.000 millones de euros en los próximos cinco años es algo que dicho así, con el historial que tiene Almería y tras el nuevo 'bajonazo' vía presupuestos dado ayer, parece una empresa difícil de creer.

Como ya ocurriera en las cuentas del año pasado, que se hizo tabla rasa en partidas tan importantes como la relativa a la construcción de tramos de la línea de Alta Velocidad del Corredor Mediterráneo entre Almería y Murcia, en este 2018 también la provincia tendrá que aguardar otro ejercicio presupuestario más hasta ver sobre su territorio las grandes obras que un día se comprometieron. Fruto de la reordenación que se hizo de los segmentos de AVE restantes en suelo almeriense tras la llegada de De la Serna, son ya dos años en los que el Gobierno apenas presupuesta ocho millones de euros para el avance de esta infraestructura crucial para el futuro económico de la provincia.

Tal y como adelantó en su momento el ministro, no habrá obras de Alta Velocidad hasta el año que viene, por tanto el dinero consagrado por Adif en las cuentas presentadas ayer se destinarán para culminar el proceso de redacción de los proyectos y también para completar las expropiaciones. Una vez concluida esta fase, que ya ve la luz al final del túnel, nunca mejor dicho, el Ministerio de Fomento, a través de su Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, licitará unas obras para las que se proyectan ya partidas importantes a partir del año que viene. En la memoria de presupuestos aparecen consignaciones muy elevadas para 2019, 2020 y 2021 que, a tenor de lo que refleja el proyecto de ley de presupuestos, contarán para el AVE con 146,3 millones de euros, 273,2 y 287,7, respectivamente, partidas todas que serían las más altas que un gobierno del Partido Popular habría destinado en este concepto para suelo almeriense. No obstante, desde que Mariano Rajoy ocupa el sillón presidencial en el Consejo de Ministros, el AVE de Almería no ha avanzado un metro. Y todo a pesar de que se han llegado a presupuestar 100 millones de euros durante cuatro años sin que de ellos se tocase un euro.

Para esto mejor quitarlos, se dirían entonces en el Partido Popular, que a partir de 2017 ha reajustado el cronograma dispuesto a no volver a dar un paso en falso. De momento, y según informó ayer el diputado nacional por Almería, Rafael Hernando, con el dinero presupuestado este año se dejará listo todo el proceso anterior al inicio de las obras del AVE, que comenzarían a finales del año o a principios de 2019. Ya por entonces se estará ejecutando la intervención más importante que se llevará a efecto con cargo a las cuentas de este año: la supresión del paso a nivel de El Puche.

Para esta actuación, que espera adjudicarse en los próximos días, el Gobierno ha consagrado en las cuentas una partida de 23 millones de euros, dinero de donde también saldrán los dos kilómetros de AVE entre la capital y Huércal de Almería aprovechando el 'parón' ferroviario que habrá con motivos de la obra de El Puche. Cabe recordar que esta actuación, que pretende quitarse de encima un nudo gordiano en este punto de la capital, se cofinancia con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

Respecto al avance de las infraestructuras ferroviarias, otras partidas importantes y que afectarían a la provincia de ejecutarse son los más de 80 millones de euros que se destinan para la línea de Corredor Mediterráneo en suelo murciano y los cuatro que se fijan para la construcción definitiva del cambiador de ancho en Granada. Esta actuación permitiría a los usuarios del tren convencional en Almería recortar el tiempo de viaje a Madrid trasladándose a la provincia vecina.

El 1,5% Cultural y carreteras

Otro ejemplo de colaboración interadministrativa es la rehabilitación del Hospital Provincial ya en curso. Es otra de las cantidades importantes del presupuesto 'popular', un total de 2,9 millones de euros que servirán para ir afrontando las primeras recepciones de obra de este Bien de Interés Cultural que se financiará a través de esta fórmula por parte del Ministerio de Fomento.

Este polo de gestión será el que capitalice el mayor volumen presupuestario que llegará a la provincia de Almería. Según confirmó el PP en rueda de prensa, de este Ministerio arribarán unos 46 millones de euros, de los que buena parte, además de para soterrar el paso a nivel, irá a parar a carreteras. Entre ellas aparecen con partida: la prolongación de la carretera A-92 a la ciudad de Almería con su enlace a Viator a través de la A-7; la remodelación del enlace entre Roquetas y El Parador; el tercer carril en la A-7, en el tramo que comprende los enlaces entre Roquetas y Viator; o la construcción de glorietas en Los Gallardos, en Huércal de Almería o de un mejor acceso para el municipio levantino de Huércal-Overa.

Asimismo, habrá otra consignación importante, de unos 500.000 euros, para asegurar la carretera de El Cañarete y evitar así nuevos desprendimientos.

Infraestructura hídricas

Por otro lado, el Gobierno vuelve a presentar unas cuentas en las que aparecen reflejadas grandes cifras para Aquamed. De poco vale porque los 19,1 millones presupuestados son tres millones inferiores a lo que reflejaban las cuentas del año anterior. Entre estas se vuelven a incluir los dos millones para la obra de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora y se añaden otros tres para continuar con los trabajos posteriores. A esto hay que añadir 4,5 millones de euros para avanzar en la desaladora de Carboneras y un millón para las conexiones en el área de Levante, entre otras.

Por último, cabe mencionar dos inversiones que se vienen arrastrando de años pretéritos, sobre todo los 1,6 millones de euros para la dotación del centro de inserción social para presos del tercer grado de El Acebuche y los 1,5 millones de euros que irían a parar a la rehabilitación integral y puesta en valor de la antigua estación de ferrocarriles de Almería, otro de los compromisos que ha ido dejando caer en sus últimas visitas Íñigo de la Serna, el ministro de Fomento, flamante Escudo de Oro de la Diputación.