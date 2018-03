El precio del pepino se resiente mientras el del tomate sigue sin 'levantar cabeza' Plantación de pepino Almería en un invernadero de la provincia. / J. E. R. El tipo Almería reduce en los últimos quince días su cotización alrededor de un 60%, situándose por encima de 0,35 euros el kilogramo en el campo JOSÉ ESTEBAN RUIZ ALMERÍA Lunes, 5 marzo 2018, 00:19

A excepción de algunas frutas y hortalizas, los precios que están marcando en origen en la última parte de febrero fueron inferiores a los del mismo periodo del año anterior. Algunos productos, incluso, acumulan una campaña en las que su valor está siendo, en general, inferior , al pasado curso agrícola. Llegado marzo, algunos se han recuperado levemente, como por ejemplo el pimiento. Sin embargo, la cotización del pepino se ha venido abajo, y los valores del tomate, a excepción de algunos tipos, siguen 'sin levantar cabeza', acumulando semanas lejos de los registros alcanzados el año pasado.

El valor del pepino se redujo casi un 30% en la semana octava, en el caso concreto del tipo largo, el conocido como Almería u holandés, según el último informe de Hortícolas Protegidos elaborado por el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Así su precio medio se situó cercano a 0,70 euros, más de 20 céntimos de euros menos que una semana antes. Esta tendencia ha continuado y en los primeros días de marzo, su valor se sitúa alrededor de 0,35 euros, la mitad de lo que marca el último informe de la Junta relativo a la semana ocho del año.

Entre los argumentos con los que la Administración andaluza explica esta caída en valor del pepino, señala que «el ritmo productivo del pepino se ha acelerado como consecuencia del aumento de la temperatura y los precios de semanas anteriores han caído a raíz del notable incremento del volumen ofertado». En las principales subastas «la oferta creció entre un 18% en el pepino Almería y un 24% en el tipo español o corto».

El efecto de este crecimiento ocasionó «una brusca caída de precios de los tres tipos comerciales». Y es que, además del descenso del precio que reciben los agricultores por un kilogramo de pepino Almería, también los pepinos corto y francés caen un 20% y 14% respectivamente. Este último tipo fue el más valorado en la semana analizada con un precio de 0,71 euros por kilo. Sin embargo, en los primeros días de marzo, tanto el corto como el francés marcan una cotización media de 0,45 euros por kilogramo.

«Comparando las últimas semanas de las tres últimas campañas, se observa que el pepino corto registra las mayores diferencias. La cotización de 2017-2018 es superior en un 34% a la de 2015-2016 e inferior en un 67% a la pasada».

No obstante, en lo que se refiere al pepino Almería, según informó la Consejería de Agricultura, «expertos de las comercializadoras consideran que el nivel de oferta no es muy alto y aún no se enfrenta a la competencia holandesa que en estas fechas oferta poco volumen procedente de cultivos en invernaderos con iluminación artificial».

En el caso del tomate, la campaña está siendo menos afortunada en precios que la pasada, y salvo el pera y el larga vida, que mejoraron su precio en la semana analizada, un 24 y un 17%, respectivamente, respecto a la anterior, el resto se depreciaron. En todo caso, todos los tipos de tomate marcan cotizaciones inferiores a las alcanzadas durante el pasado ejercicio agrícola.

«Las suaves condiciones climatológicas de la semana ocho generaron un aumento de las entradas de tomate a las comercializadoras. Subastas especializadas en tomate registraron cifras récord en el volumen semanal comercializado a lo largo de esta campaña».