Los padres de Gabriel, «esperanzados» de que su hijo esté vivo tras no hallar nada en la depuradora Un agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil sumergido entre aguas fecales en la depuradora de Las Negras. / OPC Reconocen que el hallazgo de la camiseta, que analiza la Guardia Civil, les ha dado «muchas fuerzas» | Los progenitores del menor anuncian una concentración para el próximo jueves en Campohermoso para «ayudar a nuestro pequeño» FRAN GAVILÁN ALMERÍA Lunes, 5 marzo 2018, 02:34

Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del pequeño Gabriel, respiraron ayer aliviados al conocer que la intensa búsqueda realizada durante la tarde del sábado y la mañana del pasado domingo en la depuradora cercana al lugar en la que se encontró la camiseta no arrojó ningún resultado trágico. «Hoy [por ayer] nos han quitado la angustia de pensar que nuestro hijo estaba ahogado». Así lo reconoció la madre del niño, quien anunció que se ha convocado una concentración de apoyo a Gabriel para el próximo jueves, a las 12.00 horas, en el núcleo nijareño de Campohermoso con el objetivo de «darle aún más fuerza a esta búsqueda».

Los padres del pequeño de ocho años ofrecieron a última hora de la tarde una rueda de prensa en el hotel Cala Grande de Las Negras para mostrar su «esperanza» en torno a encontrar con vida a su hijo tras el hallazgo de la camiseta que durante la tarde del sábado encontró Ángel Cruz, progenitor del menor, mientras daba un paseo en compañía de su pareja.

«Pensamos que es de nuestro hijo pero esto no está confirmado por la Guardia Civil», declaró Ángel en alusión a las pruebas de ADN que se van a realizar sobre el tejido y que, de momento, no se conocen cuándo estarán listas. No obstante, reconoció que este hallazgo les ha dado «mucha fuerza» porque les aporta «la esperanza» de que «Gabriel sigue vivo».

El padre, que reconoció que el día de ayer fue «muy difícil» para la familia, especialmente cuando los agentes del Grupo de Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil buscaban en los tanques de la depuradora en busca de algún indicio, quiso agradecer el trabajo de los profesionales, así como el apoyo «incondicional» del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha puesto a su disposición todos los medios para que «nuestro niño llegue lo antes posible a casa con sus padres, que es con quien debe de estar».

En este sentido, la madre del menor volvió a hacer un llamamiento hacia su hijo. «Si nos está viendo nuestro pequeño, queremos decirle que le queremos con toda nuestra alma y que haremos lo necesario para que vuelva al calor del hogar», señaló emocionada, al tiempo que concluyó con su «esperanza» de que las personas que «se lo hayan llevado puedan dejarlo libre para poder encontrarnos con él. No habrá represalias», volvió a insistir la progenitora como en días anteriores.

Macrodispositivo

La Guardia Civil levantó pasadas las 16.00 horas de la tarde la restricción al paso sobre la zona donde en la que el pasado sábado el padre de Gabriel, en compañía de su pareja, encontró una camiseta interior de color blanco y de talla infantil que fue reconocida por el propio padre y que se encuentra a la espera de confirmar si en dicha prenda hay restos de ADN del niño.

Durante el operativo en la zona, que se prolongó durante toda la mañana, los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) no dudaron en zambullirse en las aguas residuales de la depuradora que se ubica a unos 300 metros de donde se localizó el tejido infantil de color blanco.

Los agentes se sumergieron en los cuatro tanques de esta instalación, con serias dificultades de visibilidad e incluso poniendo en riesgo su salud, y rastrearon palmo a palmo todos los habitáculos sin que finalmente se hallara un resultado positivo.

Horas antes, un escuadrón de caballería de la Guardia Civil con base en Valdemoro (Madrid) hizo acto de presencia con el objetivo de rastrear a caballo las zonas mas escalpadas de la zona, muy próxima a los acantilados de Las Negras y junto al camino que conduce a la conocida Cala de San Pedro.

El viento y la lluvia, por momentos muy fuerte, complicaron las labores de búsqueda en el paraje donde se habían puesto todas las esperanzas durante el sábado. De hecho, el hallazgo de la camiseta y los elementos como la depuradora, así como algunos recovecos en el cerro donde se encontró la prenda, centraron la búsqueda hasta bien entrada la tarde con numerosas patrullas de la Guardia Civil, así como bomberos de los tres parques de la provincia y agentes de Medio Ambiente, entre otros.

Líneas de investigación

El análisis sobre restos humanos será el único capaz de ofrecer una pista certera sobre si ese tejido de color blanco, que no estaba en la lista de prendas que un principio la familia facilitó a la Guardia Civil al interponer la denuncia sobre la desaparición, la llevaba puesta el menor de ocho años en el momento en el que se le perdió el rastro en la pequeña pedanía nijareña de Las Hortichuelas Bajas.

Así lo confirmó ayer el teniente coronel de la Comandancia de Almería, José Hernández Mosquera, quien incidió en que sólo los análisis que se efectúen sobre la camiseta permitirán concluir si pertenece a Gabriel.

«La confirmación nos la dirán los análisis, como es lógico. De momento hay un reconocimiento por parte de un miembro de la familia, nos quedamos con esa parte como certera, pero tenemos que hacerle un análisis para darla por buena y para que esto también nos lleve hacia una línea de la investigación», apuntó.

La Guardia Civil analiza esta camiseta para determinar si efectivamente es suya, aunque se desconoce cuándo habrá resultados.

Hernández Mosquera, que confirmó de manera oficial que se trata de una camiseta interior de niño, desmintió que hayan sido localizadas otras prendas durante la jornada de búsqueda de este sábado.

«No, no se han encontrado. Hubo ayer un pequeño avistamiento, se piensa que una cosa roja en principio podría ser una sudadera o una prenda, pero no, es un bidón, un trozo de bidón de plástico rojo», explicó desde el Puesto de Mando Avanzado.

Hasta esta localización volvieron a acudir ayer numerosos voluntarios, quienes extendieron el radio de búsqueda hasta la playa cercana de El Playazo, lugar en el que se seguirá rastreando en la jornada de hoy con la esperanza de encontrar a Gabriel.