'Okupan' una vivienda en Palomares para vender droga La Guardia Civil detiene a cinco personas de un mismo clan familiar, entre ellas un menor, con un arma y cerca de un kilo de lo que parece ser cocaína IDEAL Almería Viernes, 30 junio 2017, 13:35

Agentes de la Guardia Civil de Almería concluyeron días pasados la investigación realizada dentro del marco de la operación 'Vicoco', en la que se ha desmantelado un activo punto de venta de estupefacientes, a la vez que se han detenido a 5 personas de un mismo clan familiar, una de estas personas menor de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, un delito de receptación y un delito de tenencia ilícita de armas.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil se ha incautado de 805 gramos de lo que parece ser cocaína, la cual ha sido remitida a un laboratorio para su análisis final, ya que presenta diferentes componentes en su composición, un arma corta de fuego tipo revolver sin numeración ni marca, una caja de munición para el arma, una carabina de aire comprimido, un bote con 260 gramos de marihuana, 2610€ en efectivo, así como varios elementos electrónicos de dudosa procedencia.

Fruto de la constante actividad que desarrolla la Guardia Civil en esta ámbito, el pasado mes de abril llega a conocimiento de los agentes la actividad desarrolla por un mismo clan familiar en la localidad de Palomares.

Los componentes del clan habían ocupado uno de los apartamentos de un bloque de viviendas de la localidad, así como el resto de viviendas de dicho bloque las usaban para guardar efectos personales o como almacén.

Hasta dicho bloque de viviendas llegaban gran cantidad de personas no residentes en la zona, donde permanecen escaso tiempo, abandonando el lugar instantes después, lo que hace sospechar que dicha vivienda fuese también un punto de venta de sustancias estupefacientes.

Sometido el domicilio a vigilancia y fruto de la investigación desarrollada por los agentes de la Guardia Civil, utilizando técnicas operativas adecuadas, constatan la existencia del tránsito de una gran variedad de personas, algunas conocidas consumidoras de estupefacientes, si bien llama la atención de los agentes que alguna de estas personas tardaban algún tiempo en salir de la vivienda, lo que les hace sospechar que los moradores permiten el consumo del estupefaciente dentro de la misma.

Con la ayuda de patrullas uniformadas de la Guardia Civil, realizan identificaciones sobre las personas que acceden al domicilio, identificándolas instantes posteriores de su salida y aprehendiéndoles diferentes sustancias estupefacientes, algunas de estas sustancias a medio consumir, lo que viene a dar fuerza a las sospechas del consumo en la vivienda.

Finalmente, tras confirmar el domicilio como un activo punto de venta, la Guardia Civil realiza el registro de la vivienda y de un almacén la mañana del pasado día 20, localizando en el interior un bote con 805 gramos de lo que en principio parece ser cocaína, un arma corta de fuego tipo revolver sin numeración ni marca, una caja de munición para el arma, una carabina de aire comprimido, un bote con 260 gramos de marihuana, 2610€ en efectivo, así como varios elementos electrónicos de dudosa procedencia.

De entre los elementos electrónicos localizados, y tras su análisis destaca que uno de los teléfonos móviles, había sido sustraído recientemente de una auto caravana, y comprado posteriormente por uno de los componentes del clan.

Una vez finalizado el registro del punto de venta de estupefacientes, la Guardia Civil lleva a cabo la detención de 5 personas, responsables del punto de venta, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, un delito de receptación por la compra de objetos sustraídos y un delito de tenencia ilícita de armas.

Por lo que se ha detenido a V. C. C., de 39 años de edad, que ingresó en prisión; F. T. R., de 34 años; M. I. C. T., de 19; I. S. C., de 22, y un menor de 14 años de edad.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil fueron entregadas, junto los detenidos, en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vera (Almería), así como la Fiscalía de Menores de Almería.